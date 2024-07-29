Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль

Турция может войти в Израиль "точно так же, как в Карабах и Ливию", заявил 28 июля Реджеп Тайип Эрдоган и добавил, что "нет причин, по которым нам это не стоит делать", передаёт BaigeNews соссылкой на fontanka.ru. Слова президента Турции приводит Al Ain Türkçe.

Заявление Эрдогана прозвучало на встрече, состоявшейся в штаб-квартире его партии в провинции Ризе, где обсуждалась политика Израиля в отношении Палестины, а также вопросы оборонной промышленности и внешней политики Турции. Эрдоган описал достигнутые успехи в оборонной отрасли, подчеркнув, насколько далеко продвинулась Турция. "Так же, как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, мы сделаем с ними то же самое", сказал он, подразумевая Израиль.

Таким образом Эрдоган в очередной раз обозначил готовность любыми средствами поддержать Палестину.

Глава израильского МИД Исраэль Кац прокомментировал высказывания президента Турции следующим образом:

"Эрдоган идет по следам Саддама Хусейна. <...> Просто напомним ему, что случилось там и как всё закончилось".