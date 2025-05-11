Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность Анкары содействовать в организации мирных переговоров между Россией и Украиной, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Глава Турции отметил, что положительно воспринимает заявление Владимира Путина о возможности возобновления мирного диалога и предложил использовать для этого площадку в Стамбуле. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова сыграть активную роль в налаживании переговорного процесса, который может привести к долгосрочному и устойчивому урегулированию конфликта.

Кроме украинского вопроса, президенты обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также актуальные региональные и международные темы.

Ранее Эрдоган также высказывался о важности немедленного прекращения огня в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда турецкий лидер назвал текущий момент “историческим шансом” для достижения мира между Россией и Украиной.

"Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, чтобы остановить войну и добиться устойчивого мира", — отметил Эрдоган.