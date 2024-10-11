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Эрдоган пообещал ужесточить наказание за массовые убийства женщин

Сегодня, 14:11
АВТОР
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channel4.com Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11
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Фото: channel4.com
Массовые возмущения возникли в Турции на фоне серии жестоких убийств женщин. По всей стране прошла волна протестов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ужесточить уголовное законодательство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Politico.

По информации издания, в этом году в стране было убито около 300 женщин. На протестных маршах, которые проходят в городах Турции, люди требуют от правительства покончить с безнаказанностью виновных и остановить волну насилия.

На прошлой неделе в Турции убили девушку по имени Икбал Узунер. Убийца обезглавил жертву, затем покончил с собой. Он сбросил голову девушки с исторических городских стен Стамбула в присутствии ее матери. В тот же день мужчина убил еще одну молодую женщину, Айшенур Халил ― перерезал ей горло.

В сентябре была убита 26-летняя служащая полиции. Подозреваемым в убийстве стал ранее неоднократно судимый рецидивист.

Девятого октября Эрдоган сделал заявление на встрече с парламентской группой правящей Партии справедливости и развития.
"Серия недавних событий, мученическая смерть женщины-полицейского и два жестоких убийства молодых женщин, вызвала справедливую реакцию в нашей стране. Нас беспокоит, что преступники с десятками уголовных дел в их досье разгуливают на свободе", - сказал он.
Президент Турции пообещал ужесточить систему исполнения наказаний и прекратить досрочное освобождение осужденных.

Представители движения "Мы остановим фемицид" сообщили, что только в минувшем сентябре в Турции были убиты мужчинами 34 женщины, еще 20 погибли в том же месяце при подозрительных обстоятельствах.
 

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