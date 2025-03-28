Президент Реджеп Тайип Эрдоган во время ифтара объявил, что праздник Ураза-байрам в Турции в этом году продлится девять дней, передаёт BaigeNews.kz.

"Нашим государственным служащим будет предоставлен административный отпуск 2, 3 и 4 апреля. Это позволит нашей стране в общей сложности насладиться 9 днями отдыха на Ид. Как вы знаете, на следующей неделе во всех школах страны начнутся каникулы. Понедельник и вторник, дни каникул, совпадают со вторым и третьим днями праздника Ид аль-Фитр. Мы хотим, чтобы семьи провели время со своими детьми и отметили Ид в мире и радости. Наши государственные служащие будут находиться в административном отпуске в среду, 2 апреля, четверг, 3 апреля и пятницу, 4 апреля. Это означает, что у нашей страны будет в общей сложности девять выходных дней. Я искренне надеюсь, что Ид аль-Фитр поможет укрепить наше единство, солидарность и братство как нации", - заявил Эрдоган.

Миллионы мусульман по всему миру будут праздновать Ураза-байрам с воскресенья, 30 марта, по 1 апреля, отмечая окончание Рамадана. Праздник объединяет мусульман в большие общины для особых молитв, отмечая завершение месяца поста, размышлений и духовного роста.