Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо

Эрдоган от имени турецкого народа и от себя лично поблагодарил президента Казахстана за соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, которое нанесло огромный ущерб провинции Кахраманмараш и другим населённым пунктам Турции, а также выразил признательность за оказание экстренной помощи братской страны.

"Во время стихийного бедствия проявление солидарности со стороны дружественных стран придаёт нам силы справиться со всеми невзгодами. Помощь Казахстана стала большой поддержкой нашему народу в борьбе с тяжёлыми последствиями землетрясения. Мы с благодарностью вспоминаем спасательно-поисковую группу, которая проявила самоотверженность и мужество при спасении людей, оказавшихся под завалами", – говорится в письме.

Реджеп Таийп Эрдоган пожелал Касым-Жомарту Токаеву и всему дружественному и братскому народу Казахстана благополучия и процветания.