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Эрдоган лидирует по предварительным данным голосования в Турции
В Турции стали известны предварительные результаты голосования на президентских выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на A Haber.
По предварительным данным, озвученным телеканалом, лидирует Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обошёл основного конкурента почти 15 процентов голосов.
Эрдоган набрал 56,67 процента голосов после обработки 14,84 процента бюллетеней, а Кылычдароглу — 37,41 процента голосов.
Напомним, для победы в первом туре необходимо набрать свыше 50 процентов. Одновременно с президентскими в Турции проходят и парламентские выборы.
Эрдоган возглявляет Турцию 20 лет. На выборах 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру в президенты в третий раз.
Примечательно, что выборы состоялись спустя три месяца после землетрясений на юго-востоке Турции, унёсших жизни более 50 тысяч человек.
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