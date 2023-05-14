Эрдоган лидирует по предварительным данным голосования в Турции

Фото: instagram.com/tvahaber

В Турции стали известны предварительные результаты голосования на президентских выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на A Haber.

По предварительным данным, озвученным телеканалом, лидирует Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обошёл основного конкурента почти 15 процентов голосов.

Эрдоган набрал 56,67 процента голосов после обработки 14,84 процента бюллетеней, а Кылычдароглу — 37,41 процента голосов.

Напомним, для победы в первом туре необходимо набрать свыше 50 процентов. Одновременно с президентскими в Турции проходят и парламентские выборы.

Эрдоган возглявляет Турцию 20 лет. На выборах 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру в президенты в третий раз.

Примечательно, что выборы состоялись спустя три месяца после землетрясений на юго-востоке Турции, унёсших жизни более 50 тысяч человек.