Эрдоган благодарит избирателей за возможность руководить Турцией ещё пять лет

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил сограждан за участие и поддержку во втором туре выборов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".

По данным ЦИК Турции, по итогам обработки 75,42 процента бюллетеней действующий президент страны лидирует с 53,41 процентами голосов на голосовании во втором туре президентских выборов.

Эрдоган, обращаясь к собравшимся в районе Ускюдар в Стамбуле, подчеркнул, что результаты второго тура выборов вновь подтвердили, что никто не в силах посягать на достижения Турции. Он выразил глубокую признательность народу Турции "за праздник демократии".

"Мы завершили второй тур выборов президента с поддержкой народа Турции. Победителем выборов как 14 мая, так и 28 мая, являются все 85 миллионов турецких граждан. Я благодарю каждого гражданина Турции за возможность находиться у руля власти в Турции ещё пять лет", — сказал политик.