Ерболат Досаев встретился с инвесторами алматинского аэропорта

Фото: пресс-службы акимата Алматы

Акима Алматы встретился с инвесторами международного аэропорта Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

На встрече с новым генеральным директором TAV Airports Holding Серканом Каптаном и руководством Международного аэропорта Алматы обсуждены вопросы текущего строительства нового терминала. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что запуск нового терминала позволит повысить пропускную способность воздушной гавани с семи до 14 миллионов человек в год и укрепить позиции города, как транспортно-логистического хаба Центральной Азии.

"Для Алматы вопросы развития аэропорта имеют первостепенную важность, так как аэропорт является воздушными воротами города, его главной гаванью. В действительности будущее развитие нашего города зависит, в том числе от состояния аэропорта, его инфраструктуры, уровня сервиса и удобства. У нас должен быть современный, соответствующий всем международным стандартам и высокому статусу Алматы терминал. Со своей стороны хочу подтвердить, что город готов и далее поддерживать проект", – сказал Ерболат Досаев.

Кроме того во время встречи обсуждались вопросы завершения разработки мастер-плана по перспективам развития Международного аэропорта Алматы до конца года и совместных мерах по развитию транспортной инфраструктуры прилегающей территории. Ерболат Досаев отметил, что этот документ должен быть синхронизирован с генеральным планом города, который также планируется принять до конца 2022 года.