Ерболат Досаев вдохновился опытом Пекина для улучшения экологии в Алматы
В переговорах уделили внимание вопросам развития транспортной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации и создания комфортной городской среды.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Одной из ключевых тем переговоров стало экологическое состояние городов.
Как отметил Инь Юн, за последние 20 лет Пекину удалось добиться значительных результатов по снижению вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным благодаря продуманной экологической политике, научному подходу и технологическим инновациям.
Сокращение уровня загрязнения удалось также благодаря принятому в 2016 году Генеральному плану Пекина, в котором предусмотрено развитие метрополитена, удобной транспортной системы, ориентированной на экологически чистые виды транспорта, и создание зон с низким уровнем выбросов (LEZ), ограничивающих передвижение не экологичных видов транспортных средств.
Ерболат Досаев отметил, что в Алматы также принимаются меры по охране атмосферного воздуха, недопущению точечного строительства, формированию транспортного каркаса города и развитию скоростного рельсового и общественного транспорта. Аким сообщил, что в мае 2023 года в Алматы принят новый Генеральный план, который ранее не пересматривался более 20 лет. В его основе заложен принцип полицентричного развития, направленный на снижение нагрузки на исторический центр. Данные меры позволяют сбалансированно развивать городскую среду.
По итогам встречи стороны договорились об укреплении двусторонних отношений и выразили уверенность в том, что развитие сотрудничества между Алматы и Пекином будет способствовать экономическому росту и устойчивому развитию двух городов Казахстана и Китая.
Самое читаемое
- 16 сотрудников наказали за праздник для задержанных в ИВС в Алматинской области
- ИИ показал Астану после апокалипсиса
- Елена Рыбакина успешно стартовала на "тысячнике" в Дубае
- Охотника за "тойбастарами" и казы задержали в Жамбылской области
- Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа