Ерболат Досаев проверил, как в рамках "Бюджета народного участия" идёт ремонта моста в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда в Жетысуском районе ознакомился с ремонтом пешеходного моста по проспекту Райымбека, реализуемым в рамках программы "Бюджет народного участия", передаёт BaigeNews.kz.



Глава мегаполиса осмотрел покрытие моста, лестничные ступени и отметил важность обеспечения безопасности сооружения для горожан.



Мостовое сооружение общей протяженностью 50 метров связывает Жетысуский и Алмалинский районы. Мост был построен в 1970-х годах и применялся в качестве тупика для тяжелых составов, впоследствии стал активно использоваться пешеходами.

Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева доложила, что жители близлежащих домов в рамках проекта "Бюджет народного участия" инициировали ремонт перехода. Учитывая, что он проходит через оживлённый проспект Райымбека, предложение было активно поддержано и другими жителями района на этапе голосования.



Ремонтные работы были начаты подрядной организацией ТОО "Lux-stroy Group" 1 сентября. Сумма проекта составила 45 миллионов тенге. Заменён опасный забор на более надежный для пешеходов, рельсы были сохранены и использованы под клумбы. В рамках озеленения близлежащей территории предусмотрена высадка девяти туй и 65 можжевельников. Полностью работы будут завершены 1 ноября.

Глава города дал поручение продлить пешеходную зону параллельно улице Бокейханова для удобства жителей района. При этом безопасность должна быть обеспечена в полном объёме, подчеркнул Ерболат Досаев. Глава мегаполиса обратил внимание акима района на необходимость наладить освещение, привести в порядок дорожное покрытие и обеспечить переход удобствами для маломобильных групп граждан.

По программе "Бюджет народного участия" в Жетысуском районе в этом году реализуются 40 проектов. В том числе проекты по благоустройству дворов, скверов и парков. Завершение всех проектов планируется до конца октября.

С 13 по 23 октября на портале budget.open-almaty.kz проходит голосование за лучшие проекты "Бюджета народного участия", которые будут реализованы районными акиматами в 2024 году. В голосовании принимают участие 2 213 проектных предложений горожан.

В Жетысуском районе количество инициатив по городскому благоустройству и развитию подано 84 жителями.

В голосовании могут принять участие совершеннолетние жители Алматы, имеющие постоянную прописку. Консультацию можно получить в районных акиматах или Общественной приемной акимата Open Almaty по телефону: 224 39 29 (вн. 203, 127).