Аким Алматы Ерболат Досаев посетил строительную площадку будущей станции метро "Калкаман", ознакомившись с ходом работ на одном из важнейших инфраструктурных объектов города, передаёт BaigeNews.kz.

Проект строительства станции стартовал в 2020 году, однако с учётом стремительного развития Наурызбайского района в 2022 году принято решение скорректировать трассировку и расположение станции.

Протяженность перегонных тоннелей составит 1,98 километра, станция разместится вдоль проспекта Абая, западнее улицы Ашимова. Платформа станции достигнет длины 98 метров, прилегающая территория будет благоустроена, включая обустройство 380 автомобильных и 28 автобусных парковочных мест. Генеральным подрядчиком проекта выступает BCN-Group.

Несмотря на недофинансирование проекта в 2024 году на сегодня активно ведётся разработка котлована под новую станцию. На 100% завершена проходка левого перегонного тоннеля. Изначально проходка велась двумя комплексами по двум тоннелям одновременно со средней скоростью 3 метра в сутки. Однако из-за поломки одного из проходческих комплексов по правому тоннелю работы продвинулись на 559 метров из запланированных 1587.

На этот год предусмотрено выделение 28 миллиардов тенге. За счёт данных средств будут продолжены проходка второго тоннеля, земляные и бетонные работы по новой станции, а также закуп необходимого эксплуатационного оборудования.

На объекте задействовано около 150 специалистов и более 50 единиц специализированной техники, работы ведутся в три смены.

Досаев поставил перед подрядчиком задачу освоить в полном объёме выделенные на год средства. Глава города подчеркнул важность пересмотра существующих подходов к организации работ для ускорения темпов строительства, чтобы завершить объект в запланированный срок - январь 2026 года.

В частности, подрядчику рекомендовано изыскать ещё один проходческий комплекс и продолжить проходку правого тоннеля с двух сторон. Также по итогам визита подрядчику поручено в кратчайшие сроки представить новый график работ с учётом мобилизации дополнительных сил.

Ожидается, что завершение строительства объекта повысит городскую мобильность, увеличив количество пользователей подземного транспорта ещё на 30 тысяч человек в сутки. К примеру, открытие станций "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" увеличило пассажиропоток с 50 до 110 тысяч человек.