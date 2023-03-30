"Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Новый депутат мажилиса, глава партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров в кулуарах правительства рассказал, кто бы мог, по его мнению, занять должность премьер-министра вместо Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

"На самом деле много кандидатов. Я думаю, что Ерболат Досаев интересный кандидат. Потому что он человек с опытом в бизнесе, в реальном секторе экономики, очень хорошо понимает госаппарат", - сообщил депутат.

В голосовании за Алихана Смаилова на пост премьер-министра Ходжаназаров воздержался.

"Я воздержался, потому что я воздержался и во время голосования в рамках нашей фракции. У меня нет кандидатуры. Дайте нам время сформировать пул скамейки запасных на то же самое правительство, и мы будем выдвигать на конкретные позиции наших кандидатов. Когда нам нечего и некого предложить, очень сложно и возмущаться, и говорить нет. Прийти в парламент и сформировать поддержку в рамках депутатов, которые смогут поддержать того премьер-министра, которого мы предложим за два дня, мы не сможем однозначно", - сказал он.

Напомним, Алихан Смаилов был назначен премьер-министром Казахстана указом главы государства. В голосовании за его кандидатуру участвовали 97 депутатов: 82 из них проголосовали "за", семь высказались против, еще восемь человек воздержались.