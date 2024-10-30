Ербола Аликулова освободили о должности вице-министра культуры

Постановлением правительства РК Ербол Аликулов освобождён от должности вице-министра культуры и информации согласно поданному заявлению, передаёт BaigeNews.kz.

Аликулов родился 1 января 1974 года в посёлке Кировский Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальностям психолог-практик, преподаватель психологии и бакалавр юриспруденции. Кандидат экономических наук, тема диссертации: "Развитие распределительных логистических систем в топливно-энергетическом комплексе Республики Казахстан".

Работал замдиректора издательства "Кәусар-бұлақ" республиканского благотворительного фонда им. Б. Момышулы, директором рекламно-полиграфической компании ТОО "Асфар", главным специалистом отдела развития рыночных отношений в аппарате акима Турксибского района Алматы, замакима Алмалинского района Алматы, акимом Жетысуского района Алматы, руководителем аппарата акима Алматы.

Руководил КГУ "Управление занятости и социальных программ Алматы", был госинспектором администрации президента РК, замакима Карагандинской области по вопросам социальной сферы, внутренней политики и общественного развития, руководителем аппарата Министерства культуры и информации РК.

Был назначен вице-министром 7 февраля.