Ербол Мырзабосынов возглавил комитет по делам спорта и физической культуры МКС

Приказом министра культуры и спорта Мырзабосынов Ербол Куантаевич назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта нашей страны. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.



Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.



Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.



2009-2014 гг. — преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета, г. Семей.



2006-2018 гг. — тренер-преподаватель в КГУ "Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта".



В 2018-2020 гг. работал директором спортивного клуба "Кызылжар Арландары".



2020-2021 гг. — управляющий директор Ассоциации "Qazaq kuresi".



С марта 2021 года по настоящее время являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.