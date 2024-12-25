Ербол Мырзабосынов наградил лучших в спортивной сфере по итогам 2024 года
Этот год стал особенным для отечественного спорта.
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В Астане прошло награждение лауреатов ежегодной премии "Үздік-2024", организованное Министерством туризма и спорта Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, выдающиеся спортсмены, тренеры, представители спортивной общественности и спортивные журналисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства туризма и спорта РК.
В своем выступлении Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что 2024 год стал особенным для отечественного спорта. Казахстанские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на крупнейших международных соревнованиях, а в стране успешно прошли масштабные турниры.
"Этот год ознаменовался историческими достижениями на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Дзюдоист Елдос Сметов завоевал первое в истории Независимого Казахстана олимпийское золото по дзюдо. Впервые казахстанский гимнаст, Нариман Курбанов, поднялся на олимпийский пьедестал, а Давид Дегтярёв стал двукратным паралимпийским чемпионом в пауэрлифтинге. Парадзюдоистка Акмарал Науатбек также принесла стране олимпийское золото", – отметил министр.
Кроме того, в 2024 году Казахстан стал организатором V Всемирных игр кочевников, которые прошли в Астане с участием спортсменов из 89 стран. В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла первое место.
"При поддержке Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в спортивной сфере начались значительные преобразования. В следующем году Казахстан ждут новые вызовы. Уже в феврале 2025 года наши спортсмены примут участие в зимних Азиатских играх в Харбине, а также продолжат борьбу за олимпийские лицензии. Уходящий год принес немало достижений, а от нового года мы ждём ещё больших успехов. Мы вместе с вами!" – сказал Ербол Мырзабосынов.
Напомним, что генеральный спонсор проекта Үздік-2024 – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Официальный партнер – Фонд поддержки туризма и спорта.
Победители премии "Үздік" в ключевых номинациях:
- Елдос Сметов, Давид Дегтярев – "Жылдың үздік спортшысы";
- Жылгелдиев Ғалымжан, Колесников Юрий – "Жылдың үздік жаттықтырушысы";
- Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы – "Жылдың үздік аккредиттелген спорт федерациясы";
- Есекеев Куанышбек, – президент Федерации дзюдо Республики Казахстан – "Үздік аккредиттелген спорт федерациясының президенті";
- Еркебулан Ильясов, президент РОО "Федерация национального вида спорта "Жамбы ату" – "Үздік спорт меценаты";
- Kaz Minerals - "Үздік спорт меценаты";
- Тусупаев Гизат – "Жылдың үздік ауыл жаттықтырушысы";
- Тасболатов Ерлан – "Ауылдық жердегі үздік дене шынықтыру және спорт әдіскері";
- Шаригатов Дархан – "Ауылдық жердегі үздік дене шынықтыру және спорттан нұсқаушы";
- Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Макатского района" – "Аудандық үздік дене шынықтыру және спорт бөлімі";
- ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", г. Алматы – "Жылдың үздік спорт ұйымы";
- КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области" – "Үздік спорттық өңір";
- Илья Мизерных –"Жас және жасөспірімдер құрамындағы спортшы";
- Сергеев Сергей – "Жылдың үздік балалар жаттықтырушысы";
- Ким Надежда – "Дене шынықтыру және спорт саласындағы үздік маман";
- Науатбек Акмарал – "Спортта үздік серпін";
- Жандос Айтбайулы (телеканал "Хабар"), Куаныш Нурданбекулы (газета "Егемен Казахстан"), Назерке Султанбек (сайт "Sport+") – стали лауреатами премии имени Сейдахмета Бердикулова.
Напомним, порядок присвоения спортивных званий и разрядов изменят в Казахстане.
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