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Ербол Мырзабосынов наградил лучших в спортивной сфере по итогам 2024 года

Этот год стал особенным для отечественного спорта.

Сегодня, 10:05
АВТОР
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Министерство туризма и спорта РК Сегодня, 10:05
Сегодня, 10:05
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Фото: Министерство туризма и спорта РК

В Астане прошло награждение лауреатов ежегодной премии "Үздік-2024", организованное Министерством туризма и спорта Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, выдающиеся спортсмены, тренеры, представители спортивной общественности и спортивные журналисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства туризма и спорта РК.

В своем выступлении Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что 2024 год стал особенным для отечественного спорта. Казахстанские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на крупнейших международных соревнованиях, а в стране успешно прошли масштабные турниры.

"Этот год ознаменовался историческими достижениями на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Дзюдоист Елдос Сметов завоевал первое в истории Независимого Казахстана олимпийское золото по дзюдо. Впервые казахстанский гимнаст, Нариман Курбанов, поднялся на олимпийский пьедестал, а Давид Дегтярёв стал двукратным паралимпийским чемпионом в пауэрлифтинге. Парадзюдоистка Акмарал Науатбек также принесла стране олимпийское золото", – отметил министр.

Кроме того, в 2024 году Казахстан стал организатором V Всемирных игр кочевников, которые прошли в Астане с участием спортсменов из 89 стран. В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла первое место.

 "При поддержке Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в спортивной сфере начались значительные преобразования. В следующем году Казахстан ждут новые вызовы. Уже в феврале 2025 года наши спортсмены примут участие в зимних Азиатских играх в Харбине, а также продолжат борьбу за олимпийские лицензии. Уходящий год принес немало достижений, а от нового года мы ждём ещё больших успехов. Мы вместе с вами!" – сказал Ербол Мырзабосынов. 

Напомним, что генеральный спонсор проекта Үздік-2024 – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Официальный партнер – Фонд поддержки туризма и спорта.

Победители премии "Үздік" в ключевых номинациях:

  • Елдос Сметов, Давид Дегтярев – "Жылдың үздік спортшысы";
  • Жылгелдиев Ғалымжан, Колесников Юрий – "Жылдың үздік жаттықтырушысы";
  • Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы – "Жылдың үздік аккредиттелген спорт федерациясы";
  • Есекеев Куанышбек, – президент Федерации дзюдо Республики Казахстан – "Үздік аккредиттелген спорт федерациясының президенті";
  • Еркебулан Ильясов, президент РОО "Федерация национального вида спорта "Жамбы ату" – "Үздік спорт меценаты";
  • Kaz Minerals  - "Үздік спорт меценаты";
  • Тусупаев Гизат – "Жылдың үздік ауыл жаттықтырушысы";
  • Тасболатов Ерлан – "Ауылдық жердегі үздік дене шынықтыру және спорт әдіскері";
  • Шаригатов Дархан – "Ауылдық жердегі үздік дене шынықтыру және спорттан нұсқаушы";
  • Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Макатского района" – "Аудандық үздік дене шынықтыру және спорт бөлімі";
  • ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", г. Алматы – "Жылдың үздік спорт ұйымы";
  • КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области" – "Үздік спорттық өңір";
  • Илья Мизерных –"Жас және жасөспірімдер құрамындағы спортшы";
  • Сергеев Сергей – "Жылдың үздік балалар жаттықтырушысы";
  • Ким Надежда – "Дене шынықтыру және спорт саласындағы үздік маман";
  • Науатбек Акмарал – "Спортта үздік серпін";
  • Жандос Айтбайулы (телеканал "Хабар"), Куаныш Нурданбекулы (газета "Егемен Казахстан"), Назерке Султанбек (сайт "Sport+") – стали лауреатами премии имени Сейдахмета Бердикулова.

Напомним, порядок присвоения спортивных званий и разрядов изменят в Казахстане.

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