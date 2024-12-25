В Астане прошло награждение лауреатов ежегодной премии "Үздік-2024", организованное Министерством туризма и спорта Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, выдающиеся спортсмены, тренеры, представители спортивной общественности и спортивные журналисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства туризма и спорта РК.

В своем выступлении Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что 2024 год стал особенным для отечественного спорта. Казахстанские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на крупнейших международных соревнованиях, а в стране успешно прошли масштабные турниры.

"Этот год ознаменовался историческими достижениями на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Дзюдоист Елдос Сметов завоевал первое в истории Независимого Казахстана олимпийское золото по дзюдо. Впервые казахстанский гимнаст, Нариман Курбанов, поднялся на олимпийский пьедестал, а Давид Дегтярёв стал двукратным паралимпийским чемпионом в пауэрлифтинге. Парадзюдоистка Акмарал Науатбек также принесла стране олимпийское золото", – отметил министр.

Кроме того, в 2024 году Казахстан стал организатором V Всемирных игр кочевников, которые прошли в Астане с участием спортсменов из 89 стран. В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла первое место.

"При поддержке Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в спортивной сфере начались значительные преобразования. В следующем году Казахстан ждут новые вызовы. Уже в феврале 2025 года наши спортсмены примут участие в зимних Азиатских играх в Харбине, а также продолжат борьбу за олимпийские лицензии. Уходящий год принес немало достижений, а от нового года мы ждём ещё больших успехов. Мы вместе с вами!" – сказал Ербол Мырзабосынов.

Напомним, что генеральный спонсор проекта Үздік-2024 – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Официальный партнер – Фонд поддержки туризма и спорта.

Победители премии "Үздік" в ключевых номинациях:

Елдос Сметов, Давид Дегтярев – "Жылдың үздік спортшысы";

Жылгелдиев Ғалымжан, Колесников Юрий – "Жылдың үздік жаттықтырушысы";

Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы – "Жылдың үздік аккредиттелген спорт федерациясы";

Есекеев Куанышбек, – президент Федерации дзюдо Республики Казахстан – "Үздік аккредиттелген спорт федерациясының президенті";

Еркебулан Ильясов, президент РОО "Федерация национального вида спорта "Жамбы ату" – "Үздік спорт меценаты";

Kaz Minerals - "Үздік спорт меценаты";

Тусупаев Гизат – "Жылдың үздік ауыл жаттықтырушысы";

Тасболатов Ерлан – "Ауылдық жердегі үздік дене шынықтыру және спорт әдіскері";

Шаригатов Дархан – "Ауылдық жердегі үздік дене шынықтыру және спорттан нұсқаушы";

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Макатского района" – "Аудандық үздік дене шынықтыру және спорт бөлімі";

ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", г. Алматы – "Жылдың үздік спорт ұйымы";

КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области" – "Үздік спорттық өңір";

Илья Мизерных –"Жас және жасөспірімдер құрамындағы спортшы";

Сергеев Сергей – "Жылдың үздік балалар жаттықтырушысы";

Ким Надежда – "Дене шынықтыру және спорт саласындағы үздік маман";

Науатбек Акмарал – "Спортта үздік серпін";

Жандос Айтбайулы (телеканал "Хабар"), Куаныш Нурданбекулы (газета "Егемен Казахстан"), Назерке Султанбек (сайт "Sport+") – стали лауреатами премии имени Сейдахмета Бердикулова.

Напомним, порядок присвоения спортивных званий и разрядов изменят в Казахстане.