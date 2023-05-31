Ербол Каиров о натурализации в казахстанском спорте и шансах сборной в отборе на Евро-2024

Гость проекта "Важная тема" на BaigeNews.kz спортивный журналист, комментатор, главный редактор Meta-ratings.kz Ербол Каиров. Он поделился своим мнением относительно натурализации в отечественном спорте, в частности хоккее и футболе, а также оценил шансы национальной сборной по футболу на выход из группового этапа отбора на Чемпионат Европы 2024 года.