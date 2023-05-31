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  • Ербол Каиров о натурализации в казахстанском спорте и шансах сборной в отборе на Евро-2024
Ербол Каиров о натурализации в казахстанском спорте и шансах сборной в отборе на Евро-2024 Сегодня, 17:57
229
Сегодня, 17:57
229

Ербол Каиров о натурализации в казахстанском спорте и шансах сборной в отборе на Евро-2024

Гость проекта "Важная тема" на BaigeNews.kz спортивный журналист, комментатор, главный редактор Meta-ratings.kz Ербол Каиров.  Он поделился своим мнением относительно натурализации в отечественном спорте,  в частности хоккее и футболе, а также оценил шансы национальной сборной по футболу на выход из группового этапа отбора на Чемпионат Европы 2024 года.

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Журналист
Сегодня, 17:57
229
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