Ербол Избергенов стал акимом Актау

Ербол Избергенов назначен акимом Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Центра общественных коммуникаций Мангистау.

"Третьего октября глава региона Нурлан Ногаев предложил депутатам городского маслихата кандидатуру нового акима города Ербола Избергенова вместо Нурдаулета Килыбая. Новым кандидатом, согласованным с Администрацией президента, стал Ербол Избергенов, ранее занимавший должность заместителя акима Актау. Нурдаулет Килыбай перешёл на другую работу", — говорится в сообщении.

Депутаты поддержали кандидатуру Избергенова, отметив что знают его как опытного управленца. Нурлан Ногаев поблагодарил Нурдаулета Килыбая за проделанную работу и дал Ерболу Избергенову ряд конкретных поручений касающихся социально-экономического развития города. Ербол Избергенов окончил Алматинский колледж строительства и менеджмента, Актауский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальностям "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Промышленное и гражданское строительство" и "Мастер административного дела".

По данным акимата, трудовую деятельность Избергенов начал в 1991 году в Актау каменщиком "Мангистау нефтегаз разведка".

1994-1996 годы - каменщик МОО "Каламкасстрой";

1997 год - мастер ТОО "Каспий Кооперсервис";

1997-2000 годы - мастер, начальник участка, главный инженер кооператива собственников квартир "Альбина";

2000-2003 годы - технический директор ТОО "West Kazakhstan Construction Company";

2003-2004 годы - мастер Актауского филиала АО "Корпорация "Kuat";

2004 год - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима Актау;



2004-2005 годы - заместитель акима села Мангистау;

2005-2007 годы - аким Кызылтобинского сельского округа;

2007-2011 годы - заместитель акима Мунайлинского района Мангистауской области;

2012 год - главный эксперт Министерства здравоохранения РК;

2012-2013 годы - руководитель управления строительства Мангистауской области;

2014-2015 годы - руководитель управления внутреннего администрирования КТРМ Министерства индустрии и новых технологий РК;

2015 год - руководитель управления инвестиционных проектов Министерства здравоохранения и социального развития РК;

2019-2020 годы - заместитель председателя правления АО "Специальная экономическая зона "Морпорт Актау".

2020 год - директор республиканской палаты предпринимателей "Атамекен" Актау, советник председателя Правления АО "СЭЗ "Морпорт Актау";

2020-2022 годы - заместитель акима Актау.