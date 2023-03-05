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Ербол Хамитов взял серебро финального этапа Кубка мира по пара биатлону
Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов выиграл серебро финального этапа Кубка мира по пара биатлону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.
На финальном этапе Кубка мира казахстанец Ербол Хамитов завоевал серебряную медаль на дистанции 12,5 км по пара биатлону. Хамитов прошел дистанцию за 42 минуты и 17 секунд, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.
Первое место завоевал украинец Тарас Рад, преодолев дистанцию за 41.21 секунд. Третье место на пьедестале почета досталось украинцу Василь Кравчуку с результатом 42.18.
Напомним, что финальный этап Кубка мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону проходит в лыжной базе Солджер Холлоу города Солт-Лейк-Сити (США) с 1 по 9 марта 2023 года. В соревнованиях от лица Казахстана участвуют Александр Герлиц и Ербол Хамитов.
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