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  • Ербол Хамитов взял серебро финального этапа Кубка мира по пара биатлону
csp-parasport.kz Сегодня, 12:53
216
Сегодня, 12:53
216
Фото: csp-parasport.kz

Ербол Хамитов взял серебро финального этапа Кубка мира по пара биатлону

Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов выиграл серебро финального этапа Кубка мира по пара биатлону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

На финальном этапе Кубка мира казахстанец Ербол Хамитов завоевал серебряную медаль на дистанции 12,5 км по пара биатлону. Хамитов прошел дистанцию за 42 минуты и 17 секунд,  не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. 

Первое место завоевал украинец Тарас Рад, преодолев дистанцию за 41.21 секунд. Третье место на пьедестале почета досталось украинцу Василь Кравчуку с результатом 42.18.

Напомним, что финальный этап Кубка мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону проходит в лыжной базе Солджер Холлоу города Солт-Лейк-Сити (США) с 1 по 9 марта 2023 года. В соревнованиях от лица Казахстана участвуют Александр Герлиц и Ербол Хамитов.

 

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#паралимпиец #Ербол Хамитов #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:53
216
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