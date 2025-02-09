Ербол Хамитов стал чемпионом мира по парабиатлону в Словении
Это уже вторая по счёту медаль Ербола на этих соревнованиях.
Сегодня, 16:48
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Сегодня, 16:48Сегодня, 16:48
186Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК
Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по парабиатлону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Ербол одержал победу в индивидуальной гонке на 12,5 км с результатом 35:29.01.
Второе место занял канадец Дерек Заплатонски (35:36.3), а третье – американец Аарон Пайк (35:37.8).
Напомним, чемпионат мира по парабиатлону проходит в Словении с 3 по 9 февраля. 6 февраля Ербол Хамитов уже завоевал бронзу в мужском спринте на дистанции в 7,5 км.
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