Ербаяна Мухтара отправили на лечение в Турцию

Об этом написала в Facebook правозащитница Инга Иманбай, передаёт BaigeNews.

Ербаян Мухтар улетел из Астаны в Стамбул сегодня, 27 сентября, в восемь утра.

"Это был нелёгкий путь, но мы это сделали — вместе! Все вместе отправили Ербаяна благодаря доброте и состраданию нашего щедрого народа. Ербаян, будь сильным. Это лишь половина победы. У тебя вся жизнь впереди, и мы ждём, когда ты вернёшься в Казахстан на своих ногах", - написала она.

Напомним, в 2023 году солдат-срочник из Астаны Ербаян Мухтар получил черепно-мозговую травму в воинской части Национальной гвардии в Алматы. Военные объяснили это несчастным случаем - падением в туалете. Родственники не поверили. По статье "неуставные отношения" начато следствие. После получения результатов экспертизы адвокаты хотят добавить в дело статьи "о нанесении тяжких телесных повреждениях", "вымогательстве" и "пытках".