"Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане

В запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова депутат мажилиса Ардак Назаров сообщил, что в последнее время в информационном пространстве страны свободно пропагандируются такие вопросы, как однополые браки, смена пола, передаёт BaigeNews.kz.

"Эти дела противоречат законам как Творца, так и природы и человечества. Все мы знаем, что за пропагандистами стоят международные организации Запада. Что еще хуже, гей-пропаганда сейчас активно продвигается в частных школах таких крупных городов, как Астана и Алматы. Это можно увидеть на страницах наших учеников в социальных сетях. Я считаю, что идеология ЛГБТ направлена на выведение из строя многовековых традиций, национальных ценностей казахского народа. А у нации, потерявшей традиции и духовность, нет будущего", - сообщил он.

Назаров призвал срочно взяться за воспитание молодежи.

"Дети, которые вчера были на площади под флагом ЛГБТ, не чужды нам. Это и наши дети. Они не знают еще, что такое хорошо и что такое плохо. Мы не можем относиться к этому спокойно. Эпидемия уже наступила, нам необходимо пресекать ее на корню, чтобы потом не кусать себе локти. Поэтому срочно прошу принять следующие меры: получить ответ от родителей детей, пришедших на митинг, запретить показ и продвижение фильмов и сериалов, не соответствующих нашей национальной культуре на всех платформах, включая социальные сети. Разработать и внести на рассмотрение в парламент законодательные нормы, защищающие от источников, пропагандирующих негативные течения и преподавать в учебных заведениях РК уроки по пропаганде национальных ценностей, традиций, культуры", - подчеркнул он.

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов сообщил, куда обращаться, при обнаружении интернет-ресурса, который занимается распространением нелегального контента в социальных сетях.

"С начала года на основании 237 предписаний уполномоченного органа в сфере информации в отношении 3491 интернет-ресурсов и ссылок приняты меры по ограничению доступа к работе сетей и средств связи на территории Республики Казахстан в порядке, предусмотренном статьей 41-1 закона "О связи". В 2022 году администрациями интернет-ресурсов удалено из публикации более 3100 материалов за нарушение прав детей ("ВКонтакте" - 2575, Instagram - 9, Facebook - 1, YouTube - 26), Telegram - 536)", - сообщил он.

Кульгинов добавил, что при обнаружении группы в социальной сети или интернет-ресурса, на котором распространяется нелегальный контент, пользователь может подать запрос в раздел "Пожаловаться на интернет-контент" на сайте qogam.gov.kz.