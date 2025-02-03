В Румынии идет рост числа респираторных инфекций, включая грипп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. За последнюю неделю января зарегистрировано 133 600 случаев, от осложнений скончались 22 человека, в том числе трехлетний ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения Александру Рафила.

Он отметил, что все умершие не были вакцинированы. Несмотря на тревожную ситуацию, румынские власти не планируют вводить широкомасштабные ограничения, такие как карантин. По словам министра, ситуация находится под контролем, и нет необходимости в подобных мерах. При этом Рафила подтвердил, что национальная система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку, особенно в крупных городах, таких как Бухарест, Клуж и Брашов. Больницы по всей стране вынуждены ограничить количество посещений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Медицинский персонал больниц обязан носить защитные очки, а запасы противовирусных препаратов должны быть проверены. Власти также планируют выпустить ряд рекомендаций для населения.

В школах и детских садах будет проводиться эпидемиологическая сортировка. Все лица с симптомами респираторных заболеваний, как учителя, так и ученики, должны самоизолироваться, а помещения необходимо проветривать как можно чаще.

Представители здравоохранения призывают население серьезно отнестись к профилактическим мерам, включая вакцинацию от гриппа. В то же время уровень вакцинации от гриппа в Румынии остается крайне низким. Из более 19 миллионов жителей страны привились всего 1,13 миллиона человек.