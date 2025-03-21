В МЧС Казахстана поделились эпичным видео: на кадрах взрывные работы в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в министерстве, эти взрывы контролируемы — таким способом МЧС предотвращает лавины.