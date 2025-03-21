Эпичный взрыв в горах Алматы попал на видео
Таким способом МЧС предотвращает лавины.
Сегодня, 22:54
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Сегодня, 22:54Сегодня, 22:54
115Фото: скриншот с видео МЧС РК
В МЧС Казахстана поделились эпичным видео: на кадрах взрывные работы в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как пояснили в министерстве, эти взрывы контролируемы — таким способом МЧС предотвращает лавины.
"В горах Алматы проводят контролируемые взрывы для снижения лавинной опасности. Спасатели инициируют сход снежных масс, чтобы предотвратить самопроизвольные лавины и защитить людей", — говорится в сообщении МЧС.
Видео: МЧС РК