Эпичный парад всадников прошёл в Астане в преддверии Всемирных игр кочевников

В столице Казахстана с семи утра около 30 всадников на лошадях прошлись по знаковым местам Астаны. Необычный перформанс был организован в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организаторов ВИК.

Во время шествия можно было увидеть и собак породы тазы.

Участники перформанса собрались на прилегающей территории около ледового дворца "Барыс Арена" и далее проследовали по улицам Бұхар жырау, Түркістан, Орынбор, Ақмешіт, Достық, проспект Қабанбай батыра.

Всадники проскакали мимо малых архитектурных форм, украсивших столицу к предстоящим играм и завершился возле Дворца единоборств имени Ж. Ушкемпирова.

Дорожное движение по всему маршруту на время шествия было временно перекрыто.

"Я популяризирую казахские традиции. Одной из них является моя любовь к лошадям. Я думаю, что после этого мероприятия буду чаще выезжать в город на коне. Сегодня наша цель — призвать казахстанцев к участию в 5-х Всемирных играх кочевников, которые продемонстрируют нашу культуру, историю и традиции. Таким образом, мы проявляем патриотизм, поддержку спортсменам и любовь к Родине. Кроме того, это масштабное мероприятие внесёт вклад в развитие казахстанского туризма. Этно-культурный код — это то, что действительно может заинтересовать иностранных туристов. И я считаю, что нам необходимо делать в этом направлении маленькие и большие шаги", — рассказал Один из участников перформанса, основатель конного клуба путешественников "Tengri Road" Сагадат Темкенов.

Сагадат Темкенов передал эстафету этно перформанса представителям Жамбылской области с призывом организовать подобную акцию в каждом регионе до начала игр.

Стоит отметить, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. Будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.