Эпичным нокаутом завершился поединок непобежденных бойцов из Казахстана и Узбекистана
Сегодня, 21:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:39Сегодня, 21:39
119Фото: sports.kz
Во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы на турнире по смешанным единоборствам Octagon 64 состоялся бой, в котором встретились казахстанский файтер Бабыр Маймаков и узбекистанец Асадбек Саидов. У обоих в активе не было ни одного поражения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Поединок легкого веса не продлился все отведенные на него три раунда и закончился победой Саидова нокаутом в первом раунде. Видео можно посмотреть ниже.
Таким образом, Бабыр Маймаков потерпел первое поражение в профи-ММА, а Асадбек Саидов одержал третью победу.
В главном событии вечера MMA пройдет бой за титул в среднем весе, в котором сразятся казахстанец Бауыржан Куанышбаев и узбекистанец Ислам Балтаев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Педагог из Семея поделился секретом, как научить учеников любить школу
- 87-летняя жительница Уральска попросила помыть пол в подъезде и лишилась двух миллионов
- Дождь, гроза и пожарная опасность: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Женщина зарезала возлюбленного и месяц жила с его трупом
- Рыбакина заявилась на престижный турнир в ОАЭ