Эпичным нокаутом завершился поединок непобежденных бойцов из Казахстана и Узбекистана

Во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы на турнире по смешанным единоборствам Octagon 64 состоялся бой, в котором встретились казахстанский файтер Бабыр Маймаков и узбекистанец Асадбек Саидов. У обоих в активе не было ни одного поражения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок легкого веса не продлился все отведенные на него три раунда и закончился победой Саидова нокаутом в первом раунде. Видео можно посмотреть ниже.

Таким образом, Бабыр Маймаков потерпел первое поражение в профи-ММА, а Асадбек Саидов одержал третью победу.

В главном событии вечера MMA пройдет бой за титул в среднем весе, в котором сразятся казахстанец Бауыржан Куанышбаев и узбекистанец Ислам Балтаев.