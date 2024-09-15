Эпичное зрелище: блогер с помощью дрона заснял тлеющий полигон в Актау

Известный казахстанский видеограф, эколог Азамат Сарсенбаев, знаметитый в соцсетях своими эпичными кадрами с розовыми фламинго, побывал на свалке в Актау, чтобы выяснить что за смог окутал город, передаёт BaigeNews.kz.

Кадрами тлеющего полигона блогер поделился со своими подписчиками. Он отметил, что сейчас мы наблюдаем Очередную коммунальную проблему будущего туристического Баку и Дубая…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

"Сегодня утром проснулся от невыносимого запаха гари, едкий дым окутал весь Актау, в принципе я всегда знал причину данной проблемы, которая из года в год только усиливается, но на этот раз, хотел вам наглядно показать, из чего состоит этот запах и остатками чего мы дышим", — подписал видео Азамат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

По информации ДЧС региона, на мусорном полигоне в данный момент происходит тление мусора на предварительной площади в 800 квадратных метров. На месте работают спасатели и техника от местных исполнительных органов. Проводятся рекультивационные работы.