  • 15 Сентября, 17:27
  • BAIGENEWS

Эпичное зрелище: блогер с помощью дрона заснял тлеющий полигон в Актау

Сегодня, 16:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
71
Фото: кадр из видео

Известный казахстанский видеограф, эколог Азамат Сарсенбаев, знаметитый в соцсетях своими эпичными кадрами с розовыми фламинго, побывал на свалке в Актау, чтобы выяснить что за смог окутал город, передаёт BaigeNews.kz.

Кадрами тлеющего полигона блогер поделился со своими подписчиками. Он отметил, что сейчас мы наблюдаем Очередную коммунальную проблему будущего туристического Баку и Дубая…

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

"Сегодня утром проснулся от невыносимого запаха гари, едкий дым окутал весь Актау, в принципе я всегда знал причину данной проблемы, которая из года в год только усиливается, но на этот раз, хотел вам наглядно показать, из чего состоит этот запах и остатками чего мы дышим", — подписал видео Азамат.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

По информации ДЧС региона, на мусорном полигоне в данный момент происходит тление мусора на предварительной площади в 800 квадратных метров. На месте работают спасатели и техника от местных исполнительных органов. Проводятся рекультивационные работы.

 

Самое читаемое

Наверх