Эпичное спасение тонущей женщины сняли на видео в Акмолинской области

40-летняя женщина едва не утонула в Акмолинской области. Несмотря на сильный ветер и высокие волны, она пошла купаться и заплыла далеко, передаёт BaigeNews.kz на ДЧС региона.

Дежуривший на озере Копа главный спасатель Муса Карбай, увидев, как девушку накрыло волной, прыгнул в воду и спас её, а затем вынес на руках. В ДЧС поделились эпичными кадрами спасения.