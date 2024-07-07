Эпичное спасение тонущей женщины сняли на видео в Акмолинской области
Сегодня, 21:27
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Сегодня, 21:27Сегодня, 21:27
88Фото: скриншот с видео
40-летняя женщина едва не утонула в Акмолинской области. Несмотря на сильный ветер и высокие волны, она пошла купаться и заплыла далеко, передаёт BaigeNews.kz на ДЧС региона.
Дежуривший на озере Копа главный спасатель Муса Карбай, увидев, как девушку накрыло волной, прыгнул в воду и спас её, а затем вынес на руках. В ДЧС поделились эпичными кадрами спасения.
"Девушка начала тонуть из-за волн, именно поэтому купаться в непогоду опасно для жизни и здоровья. Спасенная отказалась от медицинского осмотра. Вместе с дождавшимся ее на берегу мужем она ушла с озера, побалгодарив спасателей", — рассказали в ДЧС.
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