  • 7 Июля, 22:12
  • BAIGENEWS

Эпичное спасение тонущей женщины сняли на видео в Акмолинской области

Сегодня, 21:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 21:27
Сегодня, 21:27
88
Фото: скриншот с видео

40-летняя женщина едва не утонула в Акмолинской области. Несмотря на сильный ветер и высокие волны, она пошла купаться и заплыла далеко, передаёт BaigeNews.kz на ДЧС региона.

Дежуривший на озере Копа главный спасатель Муса Карбай, увидев, как девушку накрыло волной, прыгнул в воду и спас её, а затем вынес на руках. В ДЧС поделились эпичными кадрами спасения.

"Девушка начала тонуть из-за волн, именно поэтому купаться в непогоду опасно для жизни и здоровья. Спасенная отказалась от медицинского осмотра. Вместе с дождавшимся ее на берегу мужем она ушла с озера, побалгодарив спасателей", —  рассказали в ДЧС.

Самое читаемое

Наверх