"Алма-Арасан" – одно из самых живописных мест Алматы, куда приезжают горожане и туристы, чтобы насладиться тишиной, свежим воздухом и природной красотой. Однако уникальная заповедная зона страдает от безответственного отношения людей, передаёт BaigeNews.kz.

Неравнодушные энтузиасты, возглавляемые Тимуром, уже долгое время проводят уборки в ущелье. Они очищают территорию от мусора, моют раздевалки, очищают бочки, заливают чистую воду – делают всё, чтобы сохранить ущелье в первозданном виде.

"Есть те, кто не только любит природу, но и готов бороться за её чистоту. Тимур и его команда – настоящие герои, которые приезжают сюда снова и снова, чтобы навести порядок", – говорится в публикации Instagram-сообщества @100baksoff.

Тимур поделился, что его особенно тревожит безответственное поведение посетителей. Многие отдыхающие оставляют после себя горы мусора, используют реку как личную ванну с шампунем и мылом, не задумываясь о том, что ниже по течению эту воду берут для питья. В лесу появляются стихийные туалеты, что разрушает экосистему этого уникального уголка природы.

"Мы верим: каждый, кто приходит в "Алма-Арасан", может внести свой вклад в его сохранение. Хотим, чтобы люди наслаждались горами и чистым воздухом, но уходили, забирая с собой не только яркие впечатления, но и свой мусор", – говорит Тимур.

Волонтёры уверены: забота о природе – это не просто обязанность, а проявление уважения к нашему общему дому. Если каждый сделает хотя бы один шаг – уберёт за собой, не оставит следов беспорядка, – наш край станет чище и прекраснее.