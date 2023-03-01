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170Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Энтони Блинкен опубликовал твит на казахском языке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен опубликовал твит на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz.
"Қайырлы күн, Қазақ елі! Мне понравился мой визит и продуктивные встречи, которые я провел здесь. Спасибо, президент Токаев и МИД РК, за теплый прием в Казахстане и за проведение встречи в формате С5+1", - написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
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