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ЕНТ: Какие нововведения ждут экзаменуемых в этом году Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00
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ЕНТ: Какие нововведения ждут экзаменуемых в этом году

В этом выпуске программы "Узнать за 5 минут" мы рассказываем о том, какие условия сдачи единого национального тестирования определены в этом году, а также на что экзаменуемым нужно обратить особое внимание.

Гость программы - директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев. 

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Сегодня, 18:00
186
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