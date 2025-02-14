ЕНПФ ввел новую услугу для своих вкладчиков
Фонд продолжает создавать новые цифровые сервисы.
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С начала года успешно реализована новая цифровая услуга Push-уведомлений с ключевой информацией о событиях в истории накоплений каждого вкладчика и получателя, передаёт BaigeNews.kz.
На данный момент, наряду с ранее введенной отправкой сообщений о поступлении пенсионного взноса, реализована отправка уведомлений по следующим знаковым событиям:
- присоединение к накопительной пенсионной системе, то есть открытие индивидуального пенсионного счета;
- достижение 18 лет;
- достижение пенсионного возраста и, соответственно, получение права на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов;
- получение права на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ);
- получение права на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ);
- мониторинг реализации Персонального плана пенсионных накоплений;
- наступление дня рождения (поздравление).
Предложенные сервисы были разработаны специалистами ЕНПФ на основе изучения предпочтений вкладчиков и самых затребованных пенсионных услуг. Посредством собственной аналитической системы (ACRM) происходит анализ и обработка большого объема данных, выборка получателей, формирование и отправка Push-уведомлений.
Всего с начала года порядка 223 тысяч вкладчиков ЕНПФ получили уведомления по знаковым событиям. Для получения уведомлений вкладчикам необходимо подписаться на рассылку посредством мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ или личного кабинета на сайте enpf.kz в разделе "Push уведомления".
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