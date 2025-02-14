С начала года успешно реализована новая цифровая услуга Push-уведомлений с ключевой информацией о событиях в истории накоплений каждого вкладчика и получателя, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент, наряду с ранее введенной отправкой сообщений о поступлении пенсионного взноса, реализована отправка уведомлений по следующим знаковым событиям:

присоединение к накопительной пенсионной системе, то есть открытие индивидуального пенсионного счета;

достижение 18 лет;

достижение пенсионного возраста и, соответственно, получение права на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов;

получение права на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ);

получение права на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ);

мониторинг реализации Персонального плана пенсионных накоплений;

наступление дня рождения (поздравление).

Предложенные сервисы были разработаны специалистами ЕНПФ на основе изучения предпочтений вкладчиков и самых затребованных пенсионных услуг. Посредством собственной аналитической системы (ACRM) происходит анализ и обработка большого объема данных, выборка получателей, формирование и отправка Push-уведомлений.

Всего с начала года порядка 223 тысяч вкладчиков ЕНПФ получили уведомления по знаковым событиям. Для получения уведомлений вкладчикам необходимо подписаться на рассылку посредством мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ или личного кабинета на сайте enpf.kz в разделе "Push уведомления".