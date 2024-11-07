ЕНПФ перевёл 3,4 млн долларов участникам программы "Национальный фонд - детям"

Участникам программы "Национальный фонд - детям" ЕНПФ перевёл 3 364 944,63 доллара. Заявления подали 33 546 молодых человека, передаёт BaigeNews.kz.

Для улучшения жилищных условий исполнено 17 991 заявление на сумму 1 804 601,05 доллара. Для оплаты образования – 15 555 заявлений на сумму 1 560 343,58 доллара.

Напомним, согласно программе 50% инвестиционного дохода Национального фонда РК ежегодно распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан всех возрастов до достижения ими совершеннолетия. Первые целевые требования и целевые накопления поступили на счета в ЕНПФ в январе 2024 года. После исполнения 18 лет молодые люди могут использовать целевые накопления на жильё и/или образование.

"Среди тех, кто предпочёл использовать средства для улучшения жилищных условий, наиболее активными за отчётный период остаются жители Шымкента (исполнено 2 341 заявление на сумму 235 151,13 доллара), Кызылординской области (1 818 заявлений на сумму 182 718 долларов). На третьем месте жители области Жетысу (исполнено 1 194 заявления на сумму 119 787,47 долларов)", - сообщили в ЕНПФ.

Самыми популярными субцелями использования средств стали пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления, приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам, внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа.

Самыми активными казахстанцами, использовавшими средства для оплаты образования, также стали жители Шымкента (исполнено 2 228 заявлений на сумму 223 606,29 долларов). На втором месте – жители области Жетысу, на третьем – алматинцы.

Популярные субцели по данному направлению: оплата образовательных услуг на территории РК, пополнение образовательного накопительного вклада, оплата образовательных услуг в зарубежных организациях.

Напомним, получатель целевых накоплений вправе использовать как всю полагающуюся ему сумму, так и её часть, при этом остаток неиспользованной суммы остаётся на целевом накопительном счете.