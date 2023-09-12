ЕНПФ: пандемия негативно отразилась на продолжительности жизни
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АО "Единый национальный пенсионный фонд" опубликовал ежегодный актуарный отчет по итогам 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.
АО "Единый национальный пенсионный фонд" опубликовал ежегодный актуарный отчет по итогам 2022 года. В нём сказано, что пандемия коронавируса могла негативно сказаться на ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) от рождения.
Согласно статистике, в 2019 году ОПЖ для всего населения составило 73,18, а в 2020 и в 2021 годах этот показатель снижался до 71,37 и 70,23 соответственно. Заметнее ОПЖ спускался у женщин и возрастной группы выше 40 лет. Смертность среди населения старше 40 лет в 2020 году выше, чем в 2016–2019 годы, и это может быть вызвано непосредственно уровнем летальности от COVID-19.
В отчёте также говорится, что наиболее сильно ОПЖ сократилась в США (на 2,1 года), Казахстане и России (по 1,8 лет), в то время как в большинстве стран Западной Европы ОПЖ сократилась менее чем на полгода.
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