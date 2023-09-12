ЕНПФ: пандемия негативно отразилась на продолжительности жизни

АО "Единый национальный пенсионный фонд" опубликовал ежегодный актуарный отчет по итогам 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

АО "Единый национальный пенсионный фонд" опубликовал ежегодный актуарный отчет по итогам 2022 года. В нём сказано, что пандемия коронавируса могла негативно сказаться на ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) от рождения.

Согласно статистике, в 2019 году ОПЖ для всего населения составило 73,18, а в 2020 и в 2021 годах этот показатель снижался до 71,37 и 70,23 соответственно. Заметнее ОПЖ спускался у женщин и возрастной группы выше 40 лет. Смертность среди населения старше 40 лет в 2020 году выше, чем в 2016–2019 годы, и это может быть вызвано непосредственно уровнем летальности от COVID-19.

В отчёте также говорится, что наиболее сильно ОПЖ сократилась в США (на 2,1 года), Казахстане и России (по 1,8 лет), в то время как в большинстве стран Западной Европы ОПЖ сократилась менее чем на полгода.