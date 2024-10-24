ЕНПФ или УИП: где выгоднее держать пенсионные накопления?

В АО "ЕНПФ" (далее - ЕНПФ) представили отчет об управлении пенсионными активами Национальным банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Общий объем пенсионных активов в ЕНПФ на 1 октября 2024 года составил 21 179,1 млрд тенге. По состоянию на эту дату пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 20 950,2 млрд тенге. Объем пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 169,2 млрд тенге.

Основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 октября выглядят следующим образом:

государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 42,29%;

облигации квазигосударственных компаний – 9,31%;

государственные ценные бумаги иностранных государств – 4,25%;

облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,56%;

операции РЕПО – 1,91%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,80%;

МФО – 1,66%.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за девять месяцев 2024 года, составила 11,22%. Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР с начала 2024 г. по состоянию на 1 октября составил 9,19 млрд тенге. Доходность ОПВР - 8,87%.

По состоянию на 01.10.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО "Jusan Invest", составили порядка 9,8 млрд тенге. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за девять месяцев 2024 г. составил 1 067,94 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 12,49%.

Пенсионные активы в доверительном управлении АО "Halyk Global Markets" составляют более 4,4 млрд тенге. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 октября 2024 года с начала 2024 года составил 445,10 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 10,84%.

Те же активы, находящиеся в доверительном управлении АО "BCC Invest", составили порядка 5,2 млрд тенге. Размер начисленного инвестиционного дохода за девять месяцев 2024 г. составил 497,08 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 10,67%.

В АО "Сентрас Секьюритиз" находятся более 1,6 млрд тенге. Размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 октября с начала 2024 года составил 157,05 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 12,23%.

По состоянию на 1 октября 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", составили более 38,7 млрд тенге. В этой компании размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 октября с начала 2024 года составил 3 666 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 11,52%.