ЕНПФ и есть наша основная проблема — депутат Жамалов назвал пенсионный фонд "второсортным"

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Депутат требует разрешить использовать деньги из ЕНПФ для погашения кредитов.

Депутат Аманжан Жамалов вновь обрушился с критикой в адрес ЕНПФ, передаёт BaigeNews.kz. В своём депутатском запросе он упомянул пресс-релиз, который опубликовал пенсионный фонд. В нём говорится о том, что с 2014 года накопленная доходность пенсионных активов составила 119,5 процента при инфляции 115,2 процента.

"И это преподносится как достижение и успех. Для понимания абсурдности этих доводов, напомню, что с 2014 года курс доллара по отношению к тенге вырос в три раза! Проще говоря, вложившись просто в валюту, можно было заработать в два раза больше, чем в ЕНПФ. За последние 12 месяцев доходность ЕНПФ не превышает шести процентов. При этом, продовольственная инфляция за тот же период, как отметил президент, превысила 24 процента. На сегодня граждане теряют с ЕНПФ, нежели зарабатывают", — сказал Аманжан Жамалов.

Депутат считает, что неэффективность и непрозрачность ЕНПФ требуют проведения отдельных парламентских слушаний, но для этого новой аудиторской палате необходимо провести срочный независимый аудит расходов ЕНПФ, а также ревизию активов и инвестиционного портфеля.

"На фоне своей неэффективности ЕНПФ всячески сопротивляется тому, чтобы граждане могли использовать свои пенсионные накопления. В прошлом году ЕНПФ пролоббировал неадекватное повышение порогов достаточности пенсионных накоплений в среднем от 64 до 83 процентов. 23 ноября текущего года я просил правительство и ЕНПФ пересчитать и снизить пороги, чтобы тысячи граждан в это тяжёлое время снова смогли использовать свои пенсионные накопления. А 29 ноября ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточности на 2023 год, которые выше текущих на 4–8 процентов! То есть, своим решением ЕНПФ полностью обнулил самую популярную за последний годы экономическую реформу. Нам уже не следует ожидать, что ЕНПФ решит наши проблемы. Похоже ЕНПФ и есть наша основная проблема", — высказал возмущение депутат.

Глава государства также обратил внимание на проблему закредитованности населения. По данным агентства по финрегулированию до 1,5 миллиона казахстанцев не могут обслуживать свои кредиты. В то же самое время пенсионные накопления "обесцениваются и лежат мёртвым грузом".

Аманжан Жамалов считает, что в качестве социальной меры можно предоставить гражданам право использовать свои накопления:

на погашение любых кредитов;

на оплату лечения;

на оплату долгов по коммунальным услугам;

на обучение детей и другие жизненные важные потребности в размере до 30 процентов от пенсионных накоплений, но не более одного миллиона тенге.

"Эти вливания незначительно повлияют на инфляцию, поскольку будут целевыми. Например, если говорить о погашении кредитов, то эти деньги уже давно потрачены. Такое решение станет для людей хорошей поддержкой. По предварительным оценкам на этот уйдёт примерно 3,5 триллиона тенге. Совет по экономике при партии AMANAT готов предоставить соответствующие расчёты. Также на расширенном заседании правительства президент страны поручил расширить права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50 процентов своих пенсионных накоплений в частное управление. Это давно ожидаемое в обществе решение. Именно отсутствие здоровой конкуренции привело к появлению в Казахстане "второсортного" ЕНПФ", — сказал депутат.

Но он напомнил, что пенсионные деньги — это специфические деньги, и с ними нужно быть осоторожными. Их основное назначение — социальная защита населения в старости.