Энергетики, радиация от телефона, БАДы. О факторах риска бесплодия рассказали врачи

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Процент бесплодных пар в Казахстане не снижается. Об этом говорили врачи и эксперты на международном конгрессе в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Основная причина — отсутствие должного внимания женщин и мужчин к своему здоровью. Как следствие, о заболеваниях, которые зачастую можно было вылечить, узнают достаточно поздно, что приводит к печальным последствиям. В половине случаев причиной отсутствия детей у пары становится бесплодие мужчины. Врачи говорят и о факторах риска бесплодия.

"Химический состав энергетиков, радиация от телефона имеют место быть. Мы много пьём БАДов, витаминов, это всё должно быть в меру", — отметила представитель одной из казахстанской сети клиник репродукции Салтанат Байкошкарова.

Аборты также являются причиной отсутствия детей и невынашивания беременности.

"Выкидыши во многом связаны и с абортами, количество которых очень серьёзно снизилось, но всё ещё их число остаётся высоким. Поэтому процент невынашивания очень трудно изменить, он всегда держится на одном уровне, примерно 15-20%", — говорит главный внештатный репродуктолог Министерства здравоохранения РК, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ) Вячеслав Локшин.

Вот уже 26 лет в Казахстане работает программа ЭКО, которая помогла стать родителями тысячам пар. По словам главы КАРМ, эффективность ЭКО за это время увеличилась с 10 до 45%. Ежегодно в стране проводятся более 14 тысяч процедур ЭКО, из них семь тысяч — за счёт государственного бюджета в рамках программы "Ансаган саби". Но для многих участников этой программы, особенно для женщин старше 35 лет, одна попытка не даёт ожидаемого результата, отмечает репродуктолог.

"Чтобы получить беременность, нужно в среднем три программы ЭКО, а наши женщины, к сожалению, могут получить только одну в год (на бесплатной основе — прим. ред.). Поэтому сегодня доступность медицинской помощи — это самая главная проблема. По данным европейских стран, нужно делать примерно от тысячи до 1,5 тысяч циклов ЭКО на миллион населения. Это значит, что в Казахстане должны делать 20-25 тысяч программ", — говорит Локшин.

По его словам, качество репродуктивной медицины в стране на таком уровне, что казахстанцам нет необходимости делать процедуру ЭКО за рубежом, а стоимость услуги сравнительно недорогая — около 1,2 миллиона тенге.

Подробнее о проблеме бесплодия в Казахстане в следующем репортаже.