Лента новостей
- Лжетеррорист заставил спецслужбы искать бомбу в школах Петропавловска 16:57 74
- Энергетики, радиация от телефона, БАДы. О факторах риска бесплодия рассказали врачи 16:38 125
- Чтобы вирусы не утекали из лабораторий: проектом казахстанских студентов заинтересовались в ФБР 16:05 250
- Погиб четырёхлетний ребёнок: пьяный водитель задержан в Талдыкоргане 15:39 344
- Найден тайник с украденным во время январских событий оружием 15:11 209
- Хлопок газовоздушной смеси произошёл на мини-рынке в Курчатове 14:59 251
- С отремонтированного причала нефтепровода КТК началась отгрузка нефти 14:51 227
- Как уберечься от пневмонии, напомнили в Минздраве 14:36 273
- Хотела прыгнуть с крыши пятиэтажки: полицейские спасли мать троих детей в Шымкенте 14:08 267
- Вовлечённые родители - какие они? Репортаж с международной фотовыставки 13:50 290
- Казахстанские авиадиспетчеры стали чемпионами мира по футболу 13:29 317
- Коронавирус обнаружили у 800 пассажиров круизного лайнера в Австралии — СМИ 13:05 298
- Узбекская двухчубая, фазан Свайно и индийские павлины: "птицепарк" с редкими породами завёл житель СКО 12:30 364
- Двое парней в столице избили прохожего и отняли у него 1400 долларов 12:09 434
- "Тоска зелёная" и редкие автобусы: что думают о Шахтинске местные жители. Фоторепортаж 11:30 328
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 10:58 1229
- Коронавирусом за сутки заразились 59 казахстанцев 10:05 288
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 09:39 1035
- Жителям трёх городов Казахстана не рекомендуют гулять 12 ноября 09:07 540
- Алимханулы оказался немного тяжелее Бентли 08:32 970
- Многодетного астанчанина пытались через суд выселить из арендного госжилья 07:27 1157
- Новый пригородный маршрут автобуса запускают в Астане 06:53 5587
- Ипотеку в Казахстане чаще оформляют женщины 05:22 357
- Вторая по величине криптобиржа в мире FTX объявила о банкротстве 04:42 381
- В WhatsApp появится новая функция 03:29 653
- Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Талдыкоргане 02:05 521
- За абсурдный приказ наказали директора станции скорой помощи в Караганде 01:37 791
- Рекордный объём денежных переводов из-за рубежа фиксируют в Казахстане 00:25 897
- “Важная политическая традиция” - глава КИСИ о теледебатах кандидатов в президенты 11.11.2022 375
- Шаг к развитию активной политкультуры – эксперт о теледебатах кандидатов в президенты РК 11.11.2022 332
- Банкам планируют разрешить разовый вывоз из Казахстана наличных рублей 11.11.2022 597
- Младенец умер во время сдачи анализов в Жамбылской области 11.11.2022 1828
- Кандидаты в президенты выступили с обращениями к избирателям 11.11.2022 414
- Более 700 пассажиров не могут вылететь из Шымкента 11.11.2022 533
- Кандидаты в президенты обменялись колкостями на теледебатах 11.11.2022 702
- Авария в Шахтинске: что происходит на шахтах АМТ? Видеорепортаж 11.11.2022 455
- Налог на замужество и трагедия на шахте: о чём спрашивали кандидатов в президенты казахстанцы 11.11.2022 536
- Дебаты-2022: кандидаты в президенты представили свои программы 11.11.2022 661
- Начались телевизионные дебаты кандидатов в президенты 11.11.2022 639
- Рабочие упали с высоты 14 этажа в Астане 11.11.2022 967
- Более 83 миллионов пытались незаконно вывезти из Астаны 11.11.2022 4940
- Резерв молодых специалистов при Минздраве предлагают создать казахстанские эксперты 11.11.2022 594
- Невнимательный водитель КамАЗа оставил без тепла часть Астаны 11.11.2022 635
- Алматинский ДКНБ взял шефство над детским домом "Жанұя" 11.11.2022 571
- Жайна Шекербекова стала чемпионкой Азии по боксу 11.11.2022 1897
- Невозможно представить развитие агропромышленности без вклада сельчанок - депутат 11.11.2022 659
- По факту смерти шестилетних близнецов в Рудном провели экспертизу 11.11.2022 1233
- Пожар на барахолке в Алматы: сгорели ёлки, гирлянды, подарки 11.11.2022 908
- Программа "Самопознание" утратит силу - Минпросвещения 11.11.2022 674
- Три новых Boeing-787 приобрела Air Astana 11.11.2022 435
- Казахстанские студенты вошли в ТОП-30 на Международной олимпиаде по программированию 11.11.2022 734
- Замерзающего подростка нашли в Костанайской области 11.11.2022 1109
- Единое транспортное пространство хотят создать страны тюркского мира – эксперт 11.11.2022 605
- Рекорд: каждая третья компания, зарегистрированная в Казахстане в октябре, принадлежит иностранцам 11.11.2022 567
- Более 70% респондентов готовы пойти на досрочные президентские выборы - соцопрос 11.11.2022 534
- Пресс-секретарь Токаева разъяснил заявление президента на саммите ОТГ 11.11.2022 372
- Погода ухудшится в шести областях Казахстана 11.11.2022 5068
- Заключённый чуть не принял роды у приехавшей к нему в тюрьму на свидание жены 11.11.2022 5800
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 351
- Крупные дома-интернаты Казахстана ждёт глобальная трансформация 11.11.2022 401
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 427
- Как Казахстан бережёт энергию рассказали на Международном форуме 11.11.2022 417
- За мошенничество судят бывшего председателя суда Тараза 11.11.2022 483
- ДТП с автобусами в Алматы: арестован водитель 11.11.2022 564
- Торговля со странами Организацией Тюркских Государств станет легче 11.11.2022 394
- Дети из малообеспеченных семей получат квоты для поступления в лучшие школы Казахстана 11.11.2022 554
- "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на шесть миллионов тенге 11.11.2022 558
- Нацбанк предупредил о мошенниках, рекламирующих инвестиции в проект "Цифрового тенге" 11.11.2022 409
- Цены на мебель в Казахстане выросли на 25 процентов за год 11.11.2022 414
- Крупный пожар произошёл рядом с барахолкой в Алматы 11.11.2022 1783
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 672
- "Организация тюркских народов должна стать авторитетной площадкой" - президент РК 11.11.2022 427
- ІІ Тюркская универсиада пройдёт в Казахстане в 2023 году 11.11.2022 429
- Президент Казахстан предложил создать Центр цифровизации ОТГ на базе Astana Hub 11.11.2022 383
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 338
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 712
- Токаев сообщил о принятии Стратегии Организации тюркских государств 11.11.2022 329
- Крысы, стихийные свалки и вонь — Кокшетау "задыхается" от мусора 11.11.2022 537
- Приговоры вынесли сотрудникам дома престарелых в Абае, похищавшим пенсии и пособия постояльцев 11.11.2022 1192
- Сколько россиян переехало в Казахстан с начала года — исследование 11.11.2022 997
Энергетики, радиация от телефона, БАДы. О факторах риска бесплодия рассказали врачи
Процент бесплодных пар в Казахстане не снижается. Об этом говорили врачи и эксперты на международном конгрессе в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Основная причина — отсутствие должного внимания женщин и мужчин к своему здоровью. Как следствие, о заболеваниях, которые зачастую можно было вылечить, узнают достаточно поздно, что приводит к печальным последствиям. В половине случаев причиной отсутствия детей у пары становится бесплодие мужчины. Врачи говорят и о факторах риска бесплодия.
"Химический состав энергетиков, радиация от телефона имеют место быть. Мы много пьём БАДов, витаминов, это всё должно быть в меру", — отметила представитель одной из казахстанской сети клиник репродукции Салтанат Байкошкарова.
Аборты также являются причиной отсутствия детей и невынашивания беременности.
"Выкидыши во многом связаны и с абортами, количество которых очень серьёзно снизилось, но всё ещё их число остаётся высоким. Поэтому процент невынашивания очень трудно изменить, он всегда держится на одном уровне, примерно 15-20%", — говорит главный внештатный репродуктолог Министерства здравоохранения РК, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ) Вячеслав Локшин.
Вот уже 26 лет в Казахстане работает программа ЭКО, которая помогла стать родителями тысячам пар. По словам главы КАРМ, эффективность ЭКО за это время увеличилась с 10 до 45%. Ежегодно в стране проводятся более 14 тысяч процедур ЭКО, из них семь тысяч — за счёт государственного бюджета в рамках программы "Ансаган саби". Но для многих участников этой программы, особенно для женщин старше 35 лет, одна попытка не даёт ожидаемого результата, отмечает репродуктолог.
"Чтобы получить беременность, нужно в среднем три программы ЭКО, а наши женщины, к сожалению, могут получить только одну в год (на бесплатной основе — прим. ред.). Поэтому сегодня доступность медицинской помощи — это самая главная проблема. По данным европейских стран, нужно делать примерно от тысячи до 1,5 тысяч циклов ЭКО на миллион населения. Это значит, что в Казахстане должны делать 20-25 тысяч программ", — говорит Локшин.
По его словам, качество репродуктивной медицины в стране на таком уровне, что казахстанцам нет необходимости делать процедуру ЭКО за рубежом, а стоимость услуги сравнительно недорогая — около 1,2 миллиона тенге.
Подробнее о проблеме бесплодия в Казахстане в следующем репортаже.
-
Trend news
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 10:58 1229
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 09:39 1035
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1216
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 1436
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8063
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 36549
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1174
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 879
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 10525
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1809
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17831
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3265
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2110
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3564
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7633
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5821
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1803
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9501
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1438
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1528
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2240
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34069
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2298
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3496
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2106
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3129
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3390
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43028
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1844
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57870
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14122
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17212
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2935
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2803
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3839
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3990
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5294
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13104
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6439
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89321
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5360
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4886
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13742
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7081
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3779
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4122
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33903
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4912
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6026
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12943
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12076
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8889
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301518
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9363
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8698
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25931
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9208
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8950
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16037
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11599
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11338
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13057
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29497
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11094
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14803
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22331
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12789
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13304
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10166
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30268
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10258
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349558
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38771
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11137
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11692
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17591
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10877
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50800
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15816
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13667
-
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 351
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 427
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 672
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 338
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 712
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 496
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 721
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 665
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 824
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 959
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 839
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 980
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1215
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1218
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1420
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1907
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2229
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1891
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2160
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2038
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2141
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2151
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1915
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2394
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2642
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2360
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20494
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2666
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2519
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2532
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7615
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3253
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13855
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12002
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12016
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12598
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11627
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15889
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12620
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14122
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15098
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14798
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12356
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12778
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29977
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13767
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16288
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12859
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14061
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14727
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15982
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14153
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16128
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15654
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16837
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16740
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33357
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17213
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18189
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17825
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18746
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18659
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27827
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18143
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25434
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36181
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19907
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26401
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24617
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26430
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22511
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24021
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22320
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21974
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21930
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37627
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24007
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22079
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27218
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26195