Энергетики могут быть причиной внезапной остановки сердца — учёные

Учёные клиники Мэйо в американском штате Миннесота провели исследование 144 пациентов, которые пережили остановку сердца. Семеро из выживших употребляли энергетические напитки перед опаснейшим для жизни состоянием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

Энергетические напитки — это обычный сок для многих людей, которые хотят побороть усталость и добавить газированной бодрости в свой рацион, но недавние исследования показывают, что употребление этих напитков может привести к серьезным заболеваниям.

Научно доказано, что энергетики разрушают зубы и повышают риск проблем с психическим здоровьем, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), депрессию, тревогу и мысли о самоубийстве у детей, которые их употребляют.

Одна-две порции рафинированного сахара и кофеина, и эти напитки эффективно держат людей в тонусе, но злоуотреблять, считают учёные, не стоит, поскольку это может вызвать сердечные приступы.

Врачи согласны, что пока нет чётких и конкретных доказательств, что именно энергетики вызывают остановку сердца. Однако игнорировать даже “несущественную” статистику не стоит, считают исследователи.

Доктор Белинда Гриффитс из клиники Флит-стрит сказала The Independent: “Они повышают уровень глюкозы в крови, дают короткий прилив энергии, а затем снова снижают, что может повлиять на ваше настроение, а также вызвать у вас чувство сильного голода, после этого вам, возможно, захочется есть больше”.

Директор Итальянского центра сердечных аритмий генетического происхождения и Лаборатории сердечно-сосудистой генетики, профессор Питер Шварц уверен, что наработки коллег из клиники Мэйо не могут выглядеть просто случайностью. Это еще один повод задуматься о вреде энергетиков и провести более детальные исследования.

“Мы, а также группа клиник Майо, прекрасно понимаем, что нет четких и окончательных доказательств того, что энергетические напитки действительно вызывают опасные для жизни аритмии, и что необходимы дополнительные данные, но мы были бы небрежны, если бы не били тревогу”, - написал он.

Для сравнения, чашка кофе содержит примерно 100 мг кофеина, энергетические напитки содержат от 80 до 300 мг на порцию, а “Заряженный лимонад” Panera Bread, который, как утверждается, вызвал почти смертельную остановку сердца у выпившего его подростка, содержит 390 мг кофеина.

В разумных дозах кофеин может быть полезен для нас. Он повышает бдительность и частоту сердечных сокращений. Употребление черного кофе, в частности, связано с потерей веса и снижением риска развития болезни Альцгеймера и диабета 2 типа. Однако необходимо помнить о той грани, преступив которую, можно серьёзно навредить здоровью.