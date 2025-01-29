Энергетика, спорт, задачи для министров: Главные темы заседания Мажилиса Парламента РК
Подробности узнаете из нашего обзора.
Сегодня, 20:07
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Сегодня, 20:07Сегодня, 20:07
116Фото: BaigeNews.kz
Финансироваться из государственной казны теперь будут только четыре спортивных направления. Спорт высших достижений и элитный спорт, функционирование государственных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры. Эти и другие изменения прописаны в законопроекте по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней регламентации норм. Сегодня депутаты приняли его во втором чтении на очередном заседании Мажилиса. Подробнее об этих и других законодательных инициативах журналист BaigeNews.kz расскажет в нашем обзоре.