Финансироваться из государственной казны теперь будут только четыре спортивных направления. Спорт высших достижений и элитный спорт, функционирование государственных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры. Эти и другие изменения прописаны в законопроекте по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней регламентации норм. Сегодня депутаты приняли его во втором чтении на очередном заседании Мажилиса. Подробнее об этих и других законодательных инициативах журналист BaigeNews.kz расскажет в нашем обзоре.