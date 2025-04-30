В Костанае заканчивают строительство многоэтажек в новых районах города, которые расположены на окраинах областного центра. Они были определены под застройку несколько лет назад, чтобы разгрузить от возведения высоток в центре. Но не так давно концепция местных властей относительно строек поменялась, и дома начали появляться в самых неожиданных местах. Это привело к тому, что сейчас у существующих подстанций Костаная не хватает пропускной способности для подключения квартир в новостройках к электричеству. В проблеме разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

О завершении строительства многоэтажных домов в районах Кунай и микрорайоне Береке, которые находятся в южной и западной части Костаная, на недавнем аппаратном совещании сообщил аким областного центра Марат Жундубаев. Он подчеркнул, что теперь нужно четко продумать, в какую сторону разрастаться новым жилым районам и микрорайонам.

"Начинать нужно с коммуникаций. Не просто так выбрать привлекательную площадку и начать строительство. В выбранном для застройки жилом районе должна быть возможность подключения новых домов к электричеству, газу и воде", - констатировал глава города.

О том, что ТОО "Межрегионэнерготранзит" (МРЭТ), костанайская компания, которая выдает технические условия на подключение новых многоэтажек к электричеству, уже прекратила их выдачу для некоторых застройщиков, говорили в конце апреля. В палате предпринимателей Костанайской области прошло совещание с участием представителей Ассоциации строителей региона.

"Еще в прошлом году мы говорили о том, что темпы строительства жилья замедлились из-за нехватки электроэнергии. Точнее из-за того, что МРЭТ прекратила выдачу технических условий застройщикам на подключение к электроэнергии. В итоге новый дом построен, квартиры раскуплены, а жильцы вселиться не могут. Были случаи, когда частным застройщикам приходилась за свой счет охранять новостройку больше года, потому они не могли ввести ее в эксплуатацию из-за отсутствия электроэнергии", - сообщила исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация строителей Костанайской области" Ирина Викулова.

Заместитель руководителя энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области Азамат Сабыржан пояснил, что схемы по строительству трех дополнительных подстанций уже разработаны. Теперь нужно разработать проектно-сметную документацию по их строительству. Процесс это недолгий, поэтому как быстро построят хотя бы одну из трех подстанций - пока вопрос.

"Кроме того, для разработки схем строительства подстанций нам нужна информация от бизнесменов о планах их развития. Но некоторые отвечают, что это коммерческая тайна, а без нее мы не можем двигаться дальше", - отметил Сабыржан.

За более подробными комментариями по сложившейся мы обратились в МРЭТ. Главный инженер компании Виктор Кириий назвал нам несколько причин, по которым темпы строительства жилья в Костанае замедлились. Он подтвердил, что зарезервированные мощности электроэнергии закончились. Те строительные компании, которые успели их поставить в резерв, могут и дальше возводить жилье без препятствий, но большинство - не успело.

"На данный момент в городе работает всего две подстанции, их пропускная способность исчерпана. Новым застройщикам для того, чтобы получить технические условия на подключение домов к электроэнергии, сначала нужно разработать план детальной планировки (ПДП), пройти экспертизу. В ПДП должно быть указано, на какой объем электроэнергии рассчитывает строительная компания, но они нарушают эту процедуру", - пояснил Виктор Кирий.

По словам главного инженера МРЭТ, застройщики получают так называемые нижние техусловия, которые выдает другая костанайская компания ТОО ЭПК "Форфайт". Но в этом случае речь идет о минимальном резерве, не более 10 КВт. МРЭТ же выдает разрешение на больший объем электроэнергии, но до него многие застройщики просто не доходят, зная, что резерва нет, и согласование на строительство они не получат. В итоге компания, получившая нижние технические условия, начинает строить дома, но к моменту вселения жильцов в квартиры, выясняется, что электроэнергии не хватает.

"Происходит какой-то неконтролируемый процесс. Все знают о проблеме нехватки пропускной способности подстанций, но стройки все равно идут. Хотя о том, что подстанции себя практически исчерпали, мы предупреждали несколько лет назад", - отмечает Кирий.

Корень проблемы эксперт видит в точечной застройке, которая пару лет назад возобновилась в центральных районах Костаная. Изначально в центре города не планировалось масштабной жилой застройки. От нее областному центру удалось уйти при прежнем главе региона Архимеде Мухамбетове. Во время своего правления он практически запретил стройки в центре и перенес их фактически на окраины, развивая новый жилые районы. Так в Костанае появились микрорайоны Юбилейный, Береке недалеко от машиностроительного завода, районы Аэрпорт, недалеко от аэропорта, и Кунай, который по сей день застраивается на выезде из Костаная в сторону Рудного.

"Но недавно концепцию снова поменяли на точечную застройку и стали возводить дома в центре, который и без того перегружен, как по части домов и других объектов, так и инженерных сетей и электроэнергии. Но частные застройщики все равно выбирают центральную часть города, потому что в районе Береке квартиры плохо продаются, в микрорайоне Юбиленый пока решается вопрос со сносом дач, чтобы продолжить застройку. Район Кунай вообще далеко расположен и там строительство домов идет за счет государственных средств, потому что частник хочет получать прибыль, а перечисленные районы не привлекательны для покупателей квартир".

Безусловно, самым привлекательным районом для всех частных застройщиков всегда является центральная часть города. Все коммуникации давно подведены, магазины и торговые центры рядом. Расходы на застройку минимальные, а привлекательность и спрос у потребителей очень высокий. Но вот с электроэнергией произошла загвоздка - ее просто нет. Что же делать застройщикам и жителям?

"Ждать пока построят новые подстанции. Их нужно минимум - три. В районе Наримановского рынка, по пр. Назарбаева, чтобы разгрузить как раз районы Береке и Юбилейный, и по пр. Абая на выезде из Костаная, - констатирует главный инженер МРЭТ. - Но если схема строительства подстанции в Наримановке уже согласована, то еще для двух даже не разработаны планы детальных планировок".

На разработку ПДП, экспертизу, выбор земельного участка под строительство уходит год-полтора, и примерно столько же займет строительство самой подстанции. Итого два-три года минимум. Так что первую подстанцию, которая поможет увеличить пропускную способность электроэнергии к новостройкам, ожидают не ранее конца 2027 года. Но за это время строительство домов продолжится, поэтому проблема действительно серьезная. Получается интересная ситуация: дома строятся, часть квартир в них раскупают еще на стадии строительства, потому что вложиться в долевое строительство обойдется дешевле, чем покупать готовую квартиру, но в итоге заселиться жильцы не могут.

Еще одной проблемой Виктор Кирий называет превышение электромощностей, которые резервируют застройщики в целях получения так называемого коэффициента комфортности. Это означает, что необходимых вместо 5 Квт на 100 квартир, застройщик запрашивает 15 Квт и в итоге получает, к примеру, 800 Квт электроэнергии на дом.

"Этот коэффициент комфортности застройщики просят с учетом появления большего количества электроприборов - микроволновых печей, кондиционеров и других. Но в реальности, электроприборы сейчас гораздо меньше потребляют электричества, потому что стали экономичнее, а нормы коэффициента комфортности в размере 15 Квт на 100 квартир не пересматривали с советских времен. Но тогда электроприборы были гораздо мощнее. Сейчас получается, что из 800 Квт электроэнергии на многоэтажный дом, жильцы используют только 300 Квт, а 500 Квт в итоге не достается никому", - дают расклад в МРЭТ.

То есть застройщики, получившие электроэнергию, ведут себя, как собака на сене: и другим застройщикам не могут отдать, и сами не используют. В этом случае МРЭТ не может отказать в получении коэффициента комфортности, потому что он прописан в нормах, пусть и советских, но их никто не менял, а других нет.

Еще одной проблемой, из-за которой тормозится строительство новых домов, в МРЭТ называют устаревшие нормы по парковочным местам, которые тоже не меняли с советских времен. В нормах СССР указано, что на одну квартиру положено 0,5 автомобиля.

"Но сейчас эти нормы просты смешные, - говорит Кирий. - Сейчас нужно учитывать по две, а то и три машины на квартиру, но... советские нормы по сей день никто не пересматривал. Та же проблема, что и с объемами электроэнергии. Обе эти нормы надо пересмотреть и привести к сегодняшним реалиям".

В МРЭТ привели в пример строящийся в Костанае 19-этажный жилой дом, который должен статься самым высоким в области, относящийся в ЖК "Васильевский". Несмотря на то, что большинство квартир в нем уже раскуплено, строительство многоэтажки приостановили, потому что выяснилось, что для такого монолита не хватает парковочных мест. Уточним, что 19-этажку возводят в центре Костаная в районе известного в городе ресторана "Тобол". Вот наглядная картина того, как застройщик решил "посадить" дом в центре на готовые коммуникации и инженерные сети, но почему-то никто не учел отсутствие парковок для такой махины.

Еще один пример, связанный уже непосредственно с нехваткой электроэнергетических мощностей, - это недавно начавший строиться дом на пересечении улицы Тауелсиздик и проспекта Абая. Ради застройки нового элитного дома в этом месте еще в январе 2023 года снесли одноэтажный дом с ярко-желтым фасадов, являющийся памятником истории. На здании даже была мемориальная доска, указывавшая, что в этом доме с октября 1919 года по январь 1920 года проводилось формирование отдельной степной бригады казахского кавалерийского полка. Располагался памятник в очень удобном месте, на пересечении двух центральных улиц и недалеко от городского отдела полиции Костаная. Этот участок земли явно был лакомым для застройщиков, поэтому дом вывели из числа памятников истории на основании протокола республиканкой комиссии, которая решила, что он больше не представляет никакой ценности. Теперь здесь полным ходом идет строительство многоэтажного элитного дома. Уже сейчас видно, что мест для парковки автомобилей не хватает, потому что это один из самых оживленных перекрестков областного центра. К тому же напротив строящегося дома расположено здание АО "Правительства для граждан", а напротив него McDonalds - объекты с очень большой посещаемостью.

"Мы сразу сообщили застройщику этого дома, что электроэнергии не хватает и не выдали технические условия, но, тем не менее, дом продолжают строить, а что потом будут говорить новым жильцам - понятия не имеем", - разводят руками в МРЭТ.

Кстати, нехватка парковочных мест для новых многоэтажек в итоге снова упирается в проблемы с линиями электропередач. По существующим нормам, отмечают в МРЭТ, охранная зона от 110-Вольтовой линии составляет 10 метров в одну и 10 метров в другую сторону. Это означает, что на этом расстоянии нельзя размещать парковочные места, но из-за их тотальной нехватки, машины у новых домов стоят прямо под линиями электропередач, что категорически недопустимо. Все эти моменты должны контролировать сотрудника отдела архитектуры, уверяют электрики.

На встрече в палате предпринимателей руководитель отдела архитектуры Гулсара Курмангалиева сообщила, что их ведомство занимается поиском мест для размещения новых подстанций, но на это нужно много времени. К тому же, на самых подходящих местах могут оказаться дома или другие помещения, а поиск других земельных участков для строительства подстанций потребует корректировки плана детальной планировки города и внесения изменений в генеральный план областного центра. А это еще более долгий процесс.

Мы попытались узнать, почему отдел архитектуры в принципе разрешает строить новые дома на участках, на которых не хватает электромощностей. Нам посоветовали направить письменный запрос.

Что же остается застройщикам и покупателям нового жилья? Ждать строительства новых подстанций, отвечают в МРЭТ, другого выхода просто нет. И надеяться на то, что новых строек в центральной части города, в ближайшие два-три года не предвидится. В качестве положительного примера приводят застройку нового района "Жана-Кала" лет 15 тому назад, которая сопровождалась скандалом. Под снос тогда попали несколько сотен частных домов, люди продавали их с боем и за большие деньги, а некоторые дома остались по сей день, поэтому строка растянулась на 5-6 лет.

Так что пока государство выделит деньги под застройку новых микрорайонов, во многих из которых расположены частные дома, пока согласует цену вопроса с жильцами частного сектора, пока их снесет и начнет строительство, глядишь и новые подстанции появятся.

Автор фото: Рената Актаева.