Энергосети Шетского района Карагандинской области находятся в катастрофическом состоянии. С начала 2025 года здесь уже произошло 81 аварийное отключение, а в 2024 году их число достигло почти 300, передаёт BaigeNews.kz.

На аппаратном совещании в акимате Карагандинской области были представлены шокирующие кадры:

Износ линий электропередачи – 90%;

Опоры сгнили, провода висят на скрутках, оборудование ветхое;

27 сел страдают от перебоев со светом;

Введен режим ЧС местного масштаба.

Как оказалось, компания "Шет Энерго" годами не вкладывала средства в модернизацию, а многочисленные штрафы от энергонадзора не привели к изменениям. Более того, руководство предприятия не получало паспорт готовности и игнорировало проверки квалификации.

Аким Шетского района Мухит Мухтаров подтвердил, что жители и бизнес страдают, а социальные объекты остаются без стабильного энергоснабжения.

Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил жестко контролировать техническое состояние сетей и обеспечить защиту интересов жителей.

Сейчас аккредитованные организации проводят обследование электросетей.

Ранее сообщалось о том, что в Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением.