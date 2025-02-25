Энергетический коллапс: в Карагандинской области рушатся электросети
Компания "Шет Энерго" не вкладывала деньги в сети годами.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Энергосети Шетского района Карагандинской области находятся в катастрофическом состоянии. С начала 2025 года здесь уже произошло 81 аварийное отключение, а в 2024 году их число достигло почти 300, передаёт BaigeNews.kz.
На аппаратном совещании в акимате Карагандинской области были представлены шокирующие кадры:
- Износ линий электропередачи – 90%;
- Опоры сгнили, провода висят на скрутках, оборудование ветхое;
- 27 сел страдают от перебоев со светом;
- Введен режим ЧС местного масштаба.
Как оказалось, компания "Шет Энерго" годами не вкладывала средства в модернизацию, а многочисленные штрафы от энергонадзора не привели к изменениям. Более того, руководство предприятия не получало паспорт готовности и игнорировало проверки квалификации.
Аким Шетского района Мухит Мухтаров подтвердил, что жители и бизнес страдают, а социальные объекты остаются без стабильного энергоснабжения.
Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил жестко контролировать техническое состояние сетей и обеспечить защиту интересов жителей.
Сейчас аккредитованные организации проводят обследование электросетей.
Ранее сообщалось о том, что в Шетском районе Карагандинской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за ситуации с энергоснабжением.
Самое читаемое
- В Назарбаев Университете студент тайно снимал девушек в туалете
- Певцу из Казахстана запретили въезд в Латвию без объяснения причин
- Жуткое ДТП с автобусом в Астане: власти отрицают смерть водителя
- Семью из семи человек лишили права на жилье в Актобе
- Смертельное ДТП в Астане: пожарная машина протаранила такси