В сенате рассмотрели Соглашение, обеспечивающие параллельную работу единых энергетических систем Казахстана и России, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Министерства энергетики в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощностей. Наряду с этим, аварийные и неплановые ремонты на отечественных электрических станциях привели к систематическим превышениям допустимых значений перетоков электрической мощности между энергосистемами Казахстана и России.

Депутат сената Шакарым Буктугутов отметил, что на сегодняшний день в стране функционируют 222 электрических станций, из них148 объектов ВИЭ и 37 ТЭЦ.

"Энергетика нашей страны долгое время оставалась избыточной. Вплоть до 2021 года наблюдался профицит электрической энергии и мощности. Однако в последние годы, по ряду объективных причин, энергетическая сфера республики последовательно превращается в дефицитную. Свидетельством этого является прошедший год, по итогам которого мы вынуждены были импортировать из России 3,1 млрд кВтч электроэнергии", - сказал сенатор.

По его словам, основные причины дефицита – это высокий уровень износа, как основного, так и вспомогательного оборудования в энергосистеме, ежегодный рост потребления электрической и тепловой энергии, неэффективная тарифная политика, не вложение средств в модернизацию энергосистем.

"Отдельно стоит отметить сохраняющийся высокий уровень износа действующих энергетических мощностей. Так, 46% или 17 из общего количества ТЭЦ имеют показатель изношенности более 70%. А в ряде регионов, износ ТЭЦ достигает более 80%. Средний уровень износа по всем ТЭЦ составляет 61%, средний возраст - 62 год. Все это создает большие риски повторения аварийных ситуаций. Сфера электроэнергетики нашей страны пережила не одну реформу. Но решение системных недоработок, как мы видим, все еще остаются под вопросом", - подчеркнул он.

Буктугутов добавляет, что сегодня важно принятие оперативных и эффективных мер по дальнейшему развитию рынка электроэнергетики.