Эндокринолог раскрыла свой личный способ есть и не толстеть

Эндокринолог — это специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний эндокринной системы, такими как диабет, нарушения функции щитовидной железы и другие. Но еще именно этот доктор помогает людям худеть и знает все о правильном питании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.

Эндокринолог НИИ имени Джанелидзе Мариам Алиева рассказала про секреты похудения и даже поделилась собственным.

В первую очередь к эндокринологу обращаются пациенты с неспецифическими жалобами, такими как: слабость, вялость; ухудшение состояния ногтей, волос, кожи; ком в горле; перепады температуры; гипергидроз — избыточное потоотделение; нарушение менструального цикла; лишний вес (а вот из-за снижения веса — очень редко); бесплодие.

Эндокринная система регуляторная, как и нервная система, и жалобы могут быть самыми разными, потому что гормоны имеют точки приложения во всех органах и системах. Человек может даже не подозревать, что у него какое-то гормональное нарушение и жалоба связана именно с этим. И может не обращать на это внимание.

Обычному человеку очень сложно понять, что у него проблемы с гормонами, ведь жалобы обычно неспецифические. Кто не страдает общей слабостью, выпадением волос, особенно после коронавируса? Поэтому, наверное, самый точный признак сбоев — это когда человеку могут сказать, что у него как-то изменился внешний вид. Например, изменились черты лица, лобных костей, носа. Такое характерно для акромегалии.

Патологию надпочечников выдают высокое давление с учащенным пульсом, появление на коже живота растяжек темного цвета с фиолетовым оттенком.

"Характерный признак диабета, когда человек говорит: "Вы знаете, доктор, я сплю на унитазе с бутылкой воды в руках". То есть он постоянно пьет и тут же бегает в туалет. При этом снижается вес, ухудшается зрение, нарушается чувствительность рук и ног. Можно заподозрить проблему, когда человек чувствует затруднение в глотании, когда что-то мешает, причем не при употреблении твердой пищи, а именно воды", — говорит доктор.

Влияет ли питание на гормональный фон?

— Однозначно — да! Ожирение уже признано заболеванием, причем многофакторным. И его первая причина — неправильное питание и вредные привычки, злоупотребление фастфудом, газировкой.

В составе многих подобных продуктов очень много химикатов, которые способствуют нарушению работы поджелудочной железы. Поэтому сейчас так много полных людей, все больше пациентов с сахарным диабетом второго типа — эта болезнь помолодела. Раньше такой диагноз детям почти не ставился, сейчас — за последние два-три года — не редкость.

Можно ли похудеть без лекарств?

— Да, можно! Я всегда своим пациентам с избыточным весом говорю, что волшебной палочки и чудо-лекарства от лишнего веса не существует. Самое главное — изменить образ жизни, наладить режим сна и бодрствования. То есть вовремя засыпать, чтобы гормоны, которые должны быть ночью на нуле, не циркулировали в ночное время в крови. Ведь именно это стимулирует аппетит и заставляет бегать к холодильнику.

Утром, когда человек просыпается, обязательно надо завтракать. Это проблема почти у 90% пациентов. Мне говорят: "Вы знаете, доктор, я не хочу есть. Пришел на работу, перекусил что-то, ну а вечером, конечно, хорошенько поел — я же весь день голодный". Ну и что получается? Вечером поужинают, посмотрят телевизор, лягут спать. О каком можно говорить похудении, если человек наелся и не потратил калории, а лег спать — откладывать все в бока.

Поэтому питание и режим — это основные методы похудения. И только уже потом лекарства. И то современные препараты, нашумевшие в последнее время, просто блокируют центр питания, и человек напрочь перестает хотеть есть. Но с питанием мы получаем все активные элементы, поэтому мы есть-то должны. Но в таком формате: завтракать и обедать, а ужин пропустить. Пойти на прогулку, на велосипеде покататься, в бассейн с детьми, с животными пройтись.

А еще похудению способствуют положительные эмоции, поэтому надо искать встречи с людьми, которые приносят вам хорошие эмоции, смотреть позитивные фильмы, ходить в театр, в кино, занять себя тем, что вам приносит удовольствие, а не есть шоколад и не искать легких способов.

Обязательно человек должен не забывать давать себя отдыхать — ходить своевременно в отпуск. Работа не должна быть на первом месте. На первом месте должно быть здоровье. Поэтому любим себя, бережем и не забываем про физическую активность.