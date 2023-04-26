Эмомали Рахмон прилетит в Казахстан

Фото: пресс-служба президента Таджикистана

Президент Таджикистана в начале мая с официальным визитом посетит Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на МИД Таджикистана.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщили, что визит запланирован на 3-4 мая. Ожидается, что стороны рассмотрят новые перспективы сотрудничества в различных сферах.

В рамках визита в Астане также состоится таджикско-казахстанский бизнес-форум, в котором будут участвовать представители официальных структур и бизнесмены, занимающиеся промышленностью и сельским хозяйством, строительством, туризмом, фармацевтикой и прочим.