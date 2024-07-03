Эмомали Рахмон прилетел в Астану на саммит ШОС

Президента Таджикистана в аэропорту Астаны встретил Премьер-Министр Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Эмомали Рахмон примет участие в саммите Шанхайской организации Сотрудничества, который состоится 3-4 июля.

"Таджикистан входит в ШОС с момента основания организации в 2001 году. За последние 5 лет товарооборот только с Казахстаном увеличился на 48,2% и составил $1,1 млрд. В рамках ШОС за этот период также фиксируется стабильный рост данного показателя между всеми странами-участницами – с $42 млрд в 2019 году до $66 млрд в 2023", - говорится в сообщении.