Эмомали Рахмон прибыл в Астану

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Астану. Он примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", передаёт BaigeNews.kz.

Главу Таджикистана в аэропорту встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

На сегодня страны работают над дальнейшим наращиванием товарооборота. За январь-июнь объём взаимной торговли между двумя странами составил 575,7 миллиона долларов. При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 18,9 процента.

Одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия является сфера водных отношений. Энергетический проект по строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане принесёт мультипликативный эффект для всего региона Центральной Азии.