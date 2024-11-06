Макрон устроил приём в честь президента Казахстана в Елисейском дворце

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил государственный приём от имени президента Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Эмманюэль Макрон дал в Елисейском дворце государственный приём в честь президента Казахстана.

Обращаясь к Эмманюэлю Макрону и его супруге Бриджит Макрон, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за особое гостеприимство и дружественное отношение к казахской делегации.

На приём были приглашены члены правительства Франции, известные политики, представители деловых, научных и дипломатических кругов, а также видные деятели культуры и спорта двух стран.

После окончания госприёма Эмманюэль Макрон представил Касым-Жомарту Токаеву бронзового призёра Олимпийских игр в Париже по настольному теннису Алексиса Лебрена.

На этом госвизит Токаева во Францию завершился.

В парижском аэропорту Орли состоялась официальная церемония проводов главы государства. На лётном поле был выстроен почётный караул, прозвучали гимны Казахстана и Франции.

Главу нашего государства проводили министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и другие официальные лица.