Эмкар выявлен в Карагандинской области

Фото: eldala.kz

На территории зимовки в поселке Сарышаган Карагандинской области устанавливается карантин в связи с регистрацией эмфизематозного карбункула среди крупного рогатого скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ElDala.kz.

Заболевание выявлено в зимовке "Нурислам" в поселке Сарышаган Актогайского района.

В марте карантин в связи с возникновением эмфизематозного карбункула среди КРС также был установлен в Каркаралинском районе Карагандинской области, на территории зимовки "Бопы".

Отметим, в 2023 году для сохранения ветеринарно-санитарной безопасности Казахстана будет обеспечено около 172 млн доз вакцин против 23 видов болезней сельхозживотных и птиц.