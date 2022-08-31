Эмира Катара ожидают с визитом в Казахстане в ближайшее время

Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-катарских отношений. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики. Собеседники рассмотрели взаимодействие в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня", - указывается в сообщении.