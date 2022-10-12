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  • Эмир Катара пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу
championat.com Сегодня, 15:44
67
Фото: championat.com

Эмир Катара пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Чемпионат мира по футболу, который стартует 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

"В конце следующего месяца в Катаре начнётся чемпионат мира по футболу. Я приглашаю президента Казахстана на чемпионат. Я знаю, что в это время в Казахстане будут проходить президентские выборы и другие политические события. Однако, надаеюсь вы приедите", - сказал Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на брифинге в Астане. 

Напомним, финальные матчи ЧМ-2022 будут проходить с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара - в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Все арены были введены в эксплуатацию в 2021 году. Это первый чемпионат мира, который будет проводиться в арабском мире и в зимнее время года из-за сильной летней жары в стране.

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#Президент Казахстана #чемпионат мира #футбол
Журналист
Сегодня, 15:44
67
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