open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Эмир Катара прибыл в Казахстан Сегодня, 19:33
165

Эмир Катара прибыл в Казахстан

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент Казахстана встретил гостя в аэропорту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#политика #визит #Касым-Жомарт Токаев
Журналист
Сегодня, 19:33
165
Поделитесь:
Наверх